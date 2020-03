Skoda liefert 26 Straßenbahnen nach Bonn

Skoda ist in Tschechien als eine vielseitige Unternehmensgruppe tätig. So liefert der Schienenfahrzeughersteller Skoda Transportation aus Pilsen nun auch 26 Straßenbahnen in die Bundesrepublik Deutschland nach Bonn. Zu dem Auftrag gehört auch die exklusive Ersatzteilversorgung für 25 Jahre sowie die Option auf zwölf weitere Fahrzeuge. Das Gesamtvolumen kann so bei umgerechnet bis zu 157 Millionen Euro liegen. Die ersten Straßenbahnen des Typs Forcity Smart werden 2022 geliefert. Sie sind 30 Meter lang und bieten Platz für 180 Fahrgäste.

Die Skoda Transportation unter der Domain https://www.skoda.cz/en/about-company/skoda-transportation-a-s/ ist geschichtlich mit dem gleichnamigen tschechischen Fahrzeughersteller verbunden, ist aber ein eigenständiges Maschinenbauunternehmen. Das Logo ist gleich, aber blau. Neben Lokomotiven und U-Bahnen baut die Firma auch Elektro- und Oberleitungsbusse.

