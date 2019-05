Škoda SUPERB iV und CITIGOe iV starten in die E-Mobilität

In Bratislava starten die Škoda-Modelle SUPERB iV und CITIGOeiV in die E-Mobilität. Der CITIGOeiV ist der Einstieg in die E‑Mobilität. Und der SUPERBiV ist das erste Plug‑in‑Hybrid‑Modell der Marke. Zusätzlich präsentiert man die Neuauflage des Flaggschiffs SUPERB. Mit verfeinertem Design und neuen Technologien.

CITIGOeiV – Aufbruch in die Ära rein elektrischer Fahrzeuge

Der Škoda CITIGOeiV ist das erste rein elektrische Fahrzeug der Tschechen. Der lokal emissionsfreie City‑Flitzer ist mit nur knapp 3.60 m Länge perfekt für die Großstadt geeignet. Sein Elektromotor leistet 61kW. Die Lithium‑Ionen‑Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 265 Kilometern (WLTP). Ist die Energie ausgeschöpft, kann man die Batterie an einem 40 kW Gleichstrom‑Schnelllader mit CCS-Ladekabel innerhalb von 1 Stunde wieder bis zu 80 Prozent aufladen.

SUPERB iV – 160 kW/218PS Systemleistung

Der Škoda SUPERB iV ist das erste Modell, das über einen Plug‑in‑Hybridantrieb verfügt. Er wird von einem 115 kW/156PS starken 1,4‑TSI‑Benziner und einem Elektromotor angetrieben. Der leistet 85 kW. Die maximale Systemleistung liegt bei 160 kW/218 PS. Das ermöglicht besonders nachhaltige Mobilität. Ohne Einbußen bei der Dynamik. Der SUPERB iV erfüllt die Abgasnorm Euro 6d‑TEMP, CO 2 ‑Ausstoß unter 40g/km. Die 13‑kWh‑Batterie ermöglicht eine rein elektrische und lokal emissionsfreie Reichweite bis zu 55 Kilometern (WLTP). Sie lässt sich an haushaltsüblichen Steckdosen, einer Wallbox oder während der Fahrt durch den Benzinmotor und Rekuperation aufladen. In Kombination mit dem Benzinmotor liegt die Reichweite bei 850 Kilometern.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp