Skoda Superb iV und Scout

Skoda stellt auf der IAA den Superb iV und Scout vor. Das Topmodell der Marke wird ab Anfang nächsten Jahres auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sein. Der Superb iV kombiniert einen Benzin- und einen Elektromotor zu einer Gesamtleistung von 160kW/218 PS. Die Reichweite ausschließlich bei Strom liegt bei bis zu 56 Kilometern (nach WLTP). Auf dem Papier ergibt sich ein CO2-Ausstoß unter 35 Gramm pro Kilometer.

Superb iV

Der Akku des Elektromotors verfügt über einen Energiegehalt von 13kWh. Er lässt sich an einer Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,6 kW in dreieinhalb Stunden oder an einer haushaltsüblichen Steckdose sechs Stunden aufladen. Exklusiv innerhalb der Baureihe verfügt der iV über einen Anhängerassistenten als Rangierhilfe und vier Kameras für eine 360-Grad-Rundumsicht. Der neue Superb kommt mit Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern und neu als „Scout“ Version. Weitere Neuerungen sind der 2,0 TDI mit 110kW/150 PS, der adaptive Abstandsassistent und der Emergency Assist für mehrspurige Straßen (verfügbar ab Mitte 2020).

Superb Scout

Der als Combi erhältliche Skoda Superb Scout verfügt über zusätzliche Karosserieverkleidungen, Allradantrieb und Schlechtwegepaket mit erhöhter Bodenfreiheit. Er wird ausschließlich mit den beiden Topmotorisierungen der Baureihe, dem 2,0 TDI mit 140kW/190 PS und dem 2,0 TSI mit 200kW/270 PS geliefert. Die Fahrprofilauswahl Driving Mode Select umfasst einen zusätzlichen Offroad-Modus, optional gibt es die adaptive Fahrwerksregelung DCC.

