Škoda Superb und Kodiaq als Silhouette

Škoda gewährt einen ersten flüchtigen Blick auf den neuen Superb und Kodiaq als Silhouette. Das Flaggschiff Superb und das Top-SUV Kodiaq sollen beide im Herbst ihre Weltpremieren feiern. Und sowohl mit Benzin- und Dieselmotorisierungen als auch als Plug-in-Hybrid- und Mildhybrid-Versionen erscheinen.

Neben dem neuen Exterieur sollen die Modelle verbesserte Technologien und einen komplett neugestalteten Innenraum bieten. Die vierte Superb-Generation, erneut als Limousine und Kombi, stellt Škoda am slowakischen VW-Standort in Bratislava her. Die neue Kodiaq-Generation entsteht wie schon ihr Vorgänger im tschechischen Skoda-Werk Kvasiny. (aum)

