Skoda und VW NFZ verlängern das Umweltprogramm

Skoda und VW NFZ verlängern das Umweltprogramm. Der Erfolg der „Verschrottungsprämie“ hat die Marken des Volkswagenkonzerns dazu bewogen, in die Verlängerung zu gehen.

Als Teil des Umweltprogramms der Volkswagen Konzernmarken in Österreich verlängert Skoda die Verschrottungsprämie und Sonderförderung für Antriebsformen mit Erdgas (G-TEC) bis 31. März 2018.

Neu gegen alt: Skoda bietet seinen Kunden und Interessenten weiterhin Anreize, alte Diesel-Fahrzeuge mit Euro 1 bis Euro 4 Norm gegen aktuelle, umweltfreundlichere Fahrzeuge einzutauschen. Je nach Modell beträgt die sogenannte Verschrottungsprämie unverändert zwischen 1.000 Euro (Skoda Citigo) und 3.500 Euro (Skoda Octavia).

Bei einer Neuwagen Finanzierung über die Porsche Bank erhält jeder Kunde zusätzlich zur Verschrottungsprämie einen Bonus von 500 Euro für die Modelle Citigo, Fabia und Rapid bzw. 1.000 Euro für alle anderen Modelle im Skoda Portfolio. Damit kann der Kunde am Beispiel eines neuen Skoda Octavia (G-TEC) 7.000 Euro Gesamtprämie lukrieren.

Fahrzeuge mit Erdgasantrieb werden stärker gefördert. Damit beträgt die Verschrottungsprämie beim Citigo (G-TEC) 3.000 Euro und beim Octavia (G-TEC) 5.500 Euro.

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Das Umwelt-Maßnahmenpaket – die Verschrottungsprämie mit erhöhter Förderung für alternative Antriebsformen wird nun für Caddy PKW-Modelle bis Ende März 2018 verlängert.

Bei Anschaffung eines Caddy PKW-Modells und gleichzeitiger Verschrottung eines alten Diesel-Pkw jeder Marke mit Abgasnorm Euro 4 oder älter, gewährt Volkswagen Nutzfahrzeuge in Österreich eine Verschrottungsprämie von 3.000 Euro. Beim Caddy PKW in der Erdgasvariante TGI gibt es sogar EUR 4.000,-.

Porsche Bank Bonus 1.000 Euro

Bei einer Neuwagen Finanzierung über die Porsche Bank erhält jeder Privatkunde zusätzlich zur Verschrottungsprämie einen Bonus von 1.000 Euro. Damit kann der Kunde am Beispiel eines neuen Caddy PKW bis zu 5.000 Euro Gesamtprämie lukrieren.

Alternativer Erdgasantrieb wird auch bei VW NFZ weiterhin stärker gefördert. So ergibt die Gesamtprämie inklusive Porsche Bank Bonus für den VW Caddy TGI einen Förderungsbetrag von 5.000 Euro.