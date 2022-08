Škoda Vision 7S – Erste Skizzen

Škoda zeigt erste Skizzen vom Vision 7S. Man gibt damit einen Ausblick auf sein künftiges Markendesign. Nach einem Blick in die Innenraumgestaltung hat man jetzt zwei Außenskizzen veröffentlicht. Sie zeigen schmale, weit nach außen gerückte Frontscheinwerfer, die in zwei Reihen übereinander angeordnet sind. Durch die seitlich bis in die ausgestellten Kotflügel reichenden Tagfahrlichtstreifen ergibt sich eine Leuchtgrafik in Form eines „T“. Die stark konturierte Fronthaube zitiert die bekannten Linien, der Kühlergrill ist geschlossen. Stattdessen finden sich sieben vertikal angeordnete Lufteinlässe im neu gestalteten Stoßfänger des siebensitzigen SUV. Der mittlere trägt einen Einsatz in auffälligem Orange. (aum)

