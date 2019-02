Skoda VISION iV – Elektrische Zukunft

Mit der Konzeptstudie VISION iV präsentiert Skoda seine elektrische Zukunft. Auf dem Genfer Autosalon zeigt Skoda den nächsten Schritt in die E-Mobilität. Das viertürige Crossover-Coupé basiert auf dem Modularen E-Baukasten MEB. Es besticht mit sportlich-emotionaler Linienführung.

Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design erklärt Details der elektrifizierten Skoda-Fahrzeuge:

Das Gesamtkonzept

„Die Skoda VISION iV kombiniert eine athletische Karosserie mit 22 Zoll aerodynamisch optimierten Rädern. Kräftig ausgestellte Kotflügel treffen auf eine Coupé-hafte, fließende Dachlinie. Eine charakteristische Tornadolinie verbindet Front und Heck. Sie betont die klaren Flächen. Die Türen sind ohne Griffe gestaltet. Statt klassischer Außenspiegel kommen Kameras zum Einsatz. Ihre Gehäuse erinnern optisch an Haifischflossen.“

Front & Heck

„Die Front prägt eine Neuinterpretation des breit abgedeckten Skoda Grills mit vertikalen Rippen und kristallinen Strukturen. Besonders auffällig: eine horizontale Lichtleiste im oberen Bereich des Grills. Und markante große Lufteinlässe in der Frontschürze. Sie unterstreichen den sportlichen Auftritt. Am Heck finden sich aerodynamische Abrisskanten sowie kristalline LED-Rückleuchten. Sie interpretieren die Skoda-typische C-Form neu. Und sie betonen zusammen mit einem Leuchtstreifen über dem Heckdiffusor die Fahrzeugbreite. Ein weiterer Blickfang: der Skoda Schriftzug am Heck. Die einzelnen Buchstaben sind rot beleuchtet.“

Zukunft

2019 bringt Skoda den Superb PHEV mit Plug-In-Hybrid-Antrieb. Mit dem E-Citigo kommt ein rein batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt. Skoda investiert rund zwei Milliarden Euro in alternative Antriebe und neue Mobilitätsdienste. Bis Ende 2022 präsentiert man über zehn elektrifizierte Modelle.

