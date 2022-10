Škoda wird in Vietnam aktiv

Škoda wird in Vietnam aktiv. Das Unternehmen unterzeichnete eine Vereinbarung mit Thanh Cong Motor Vietnam (TC Motor) als lokalem Partner. Zunächst sollen ab kommendem Jahr schrittweise die Modelle Kodiaq, Karoq, Superb und Octavia auf den vietnamesischen Markt kommen. Zwei Jahre später auch der Enyaq iV. Ab 2024 will man zusätzlich mit Montage von CKD-Bausätzen (Completely Knocked Down) der indischen Modelle Kushaq und Slavia beginnen. Für die Produktion der entsprechenden Teilegruppen entsteht derzeit in Pune in Indien ein 16.000 Quadratmeter großes Werk. Skoda rechnet in Vietnam mit einem jährlichen Absatzvolumen von 30.000 Fahrzeugen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp