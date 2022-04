Smart #1 – Neuer Stromer

Mit dem #1 bevölkert ein neuer Stromer von Smart die automobile Landschaft. Der „Hashtag 1“ ist ein nur noch als Elektroauto konstruiertes Modell. 4,27 Meter lang und 1,64 Meter hoch. Und er ist stilistisch ein echter Smart geblieben: Modern, soft, anders. Die bislang hochgehaltene Tridion-Sicherheitszelle verschwindet. Dafür gibt es eine schwebende C-Säule. Das ganze Fahrzeug ist sauber gezeichnet. Es wirkt gleichzeitig stämmig und freundlich. Und dieser Ansatz setzt sich im Interieur fort.

An Motorleistung mangelt es dem Fünftürer nicht. Stolze 200 kW/272 PS leistet der hinten platzierte Elektroantrieb. Bisher zeichneten sich die Smart-Modelle durch Leichtbau aus, davon kann bei diesem 1.820 Kilogramm schweren Elektroauto mit einer 66-kWh-Batterie keine Rede mehr sein. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h vergehen 6,8 Sekunden, Spitze 180 km/h. Die Reichweite soll nach WLTP bis zu 440 Kilometer betragen. Und am Schnelllader mit 150 kW soll der Akku in 30 Minuten wieder zu 80 Prozent voll sein.

Made in China

Die Technik für den neuen Smart #1 kommt aus China. Dort wird das Auto auch gebaut. Unter den vielen Elektroautos wird er in Europa seinen Platz finden. Der Preis dürfte sich hier ab Ende 2022 bei 35.000 bis 40.000 Euro einpendeln. Auf der Webseite lässt sich das Fahrzeug bereits unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

So groß wie ein gewöhnlicher Crossover-SUV, deutlich übermotorisiert und ausgesprochen schwer. Die einst so freche Marke Smart ist mit diesem Elektroauto solide im Mainstream angekommen. Allerdings in einem Mainstream, der sich noch nicht wirklich in Kundenbestellungen manifestiert. Ob die Nutzer die Elektrifizierung und neue Größe goutieren, ist noch offen.

