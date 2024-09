Smart #5 – Ein neuer Spieler im Premium-SUV-Segment

Am 28. August 2024 stellte Smart im australischen Byron Bay sein neues Modell vor – einen vollelektrischen Mittelklasse-SUV, der die Marke in neue Premium-Gefilde führen soll. Damit entfernt sich die einstige Kleinwagenmarke weiter von ihren Wurzeln und will in einem hart umkämpften Segment bestehen, das von starken Konkurrenten wie dem BMW iX3, BYD Tang und Tesla Model Y dominiert wird.

Der XXL-Bruder des ursprünglichen Smart beeindruckt bereits auf dem Papier durch seine technologischen Versprechen. Die 800-Volt-Hochspannungsplattform des Premium-Flitzers soll eine Schnellladung der 100-kWh-Batterie von 10 % auf 80 % in nur 15 Minuten ermöglichen – vorausgesetzt, die Ladeinfrastruktur hält mit. Auch die angegebene Reichweite von bis zu 740 Kilometern (CLTC) klingt vielversprechend, jedoch bleibt abzuwarten, wie sich diese Reichweite im realen Straßenbetrieb entwickelt.

Antrieb & Leistungsvarianten

Der Elektriker kommt in mehreren Leistungsstufen auf den Markt. Das Basismodell verfügt über einen 250kW (340 PS) starken Elektromotor mit Hinterradantrieb. Im Mittelfeld stehenVersionen mit 267 kW (363 PS). Für ambitioniertere Fahrer stehen zwei Allradmodelle zur Verfügung, die jeweils zwei Elektromotoren und eine Gesamtleistung von 437 kW (594 PS) oder sogar 475 kW (645 PS) bieten. Je nach Antriebsart kommen unterschiedliche Batterietechnologien zum Einsatz: Während die heckangetriebenen Modelle auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus setzen, erhalten die Allradler NMC-Batterien, die für mehr Leistung und Schnellladefähigkeit sorgen.

Design: Moderne Linien & neue Materialien

Optisch hebt sich der große Bruder des klassischen Smart deutlich von früheren Modellen ab. Mit einer Länge von 4,71 Metern und einer Breite von 1,92 Metern zielt das SUV auf geräumigen Innenraum und Praktikabilität ab, ohne jedoch zu sehr in Richtung Geländewagen abzudriften. Die eher klassische SUV-Silhouette verzichtet auf markante Offroad-Elemente wie hohe Bodenfreiheit oder robuste Reifen. Das Halo-Panoramadach, rahmenlose Türen und die durchgehende Beleuchtungseinheit sollen dem Fahrzeug einen modernen und eleganten Look verleihen.

Im Innenraum setzt der Premium-Flitzer auf hochwertige Materialien und neueste Technologien. Ein Novum ist die Verwendung von Echtholzeinlagen, die dem minimalistischen Design eine edle Note verleihen. Zahlreiche Ablagen erhöhen die Alltagstauglichkeit. Für ein hochmodernes Fahrerlebnis sorgen mehrere digitale Displays, darunter ein 10,3 Zoll großes Kombiinstrument und zwei 13-Zoll-OLED-Displays. Ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Inhalten und ein Sennheiser-Audiosystem komplettieren das Infotainment.

Preis & Positionierung

Der Marktstart des neuen Elektrikers, ist für 2025 geplant. Mit einem voraussichtlichen Einstiegspreis von mindestens 50.000 Euro positioniert sich das Modell deutlich oberhalb der kompakten Vorgänger #1 und #3. Damit signalisiert die Marke klar den Anspruch, sich im Premiumsegment zu etablieren.

