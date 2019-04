Smart – 50:50 zwischen Daimler und Geely

Smart wird ein 50:50 Joint Venture zwischen Daimler und Geely. Beide Konzerne gaben die Gründung eines global ausgerichteten Gemeinschaftsunternehmens bekannt. Die nächste Modellgeneration der E-Smarts soll in einer extra dafür gebauten Fabrik in China erfolgen. Der globale Vertrieb soll im Jahr 2022 beginnen. Zu den gemeinsamen Zukunftsplänen gehört auch ein Smart-Modell für das B-Segment.

Das Joint Venture wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019 unter Dach und Fach sein. Die neuen Modelle kommen ab 2022 auf den Markt. Bis dahin baut Daimler die aktuelle Smart-Fahrzeuggeneration weiterhin am Standort Hambach in Frankreich (Smart EQ fortwo). Und am Standort Novo Mesto in Slowenien (EQ Forfour). Parallel dazu übernimmt Hambach eine zusätzliche neue Rolle im Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz. In Zukunft produziert man ein Elektrofahrzeug der Kompaktklasse unter der Submarke EQ. Mercedes-Benz investiert 500 Millionen Euro in das Werk.

