Smart Brabus 125R: Limitierte Pocket Rocket um mindestens 40.000€

Brabus hat den Smart ForTwo als Cabriolet noch einmal nachgeschärft. Um mindestens 40.000€ bekommen 125 Käufer mehr Leistung, ein besseres Fahrwerk eine aggressivere Optik sowie einen veredelten Innenraum mit “1 of 125” Limited Edition Plakette.

Eine Tradition seit 2003

Von Brabus nachgeschärfte Smarts haben schon seit 2003 Tradition. Klar, dass es so etwas nun auch in der dritten Generation gibt. Der 125R ist aber kein „gewöhnlicher Brabus“. Der mindestens 40.000€ teure Stadtflitzer wird nur 125-mal gebaut und soll an die Clubsportvariante des Smart, die im Zuge des 15-jährigen Jubiläums der Smart-Brabus GmbH entwickelt wurde, erinnern. Optisch wie auch technisch hat sich deshalb einiges getan.

Pocket Rocket? Da war ja was!

Der kleine Cityflitzer trägt den Spitznamen “Pocket Rocket”, als Hommage an die stärksten und schnellsten Brabus Supercars. Der Begriff fand seinen Uprsrung mit dem „Brabus Rocket“ auf Basis des CLS der Baureihe C219. Mit 365,7 km/h stellte er im Jahr 2006 einen neuen Weltrekord für straßenzugelassene Limousinen auf.

Fahrwerk aus dem Rennsport, mehr Leistung und verbesserte Aerodynamik

Als Basis dient das aktuelle ForTwo Cabrio. Der 0.9 Liter Dreizylinder wurde auf 125PS sowie 200Nm optimiert. Das wird durch ein modifiziertes Ansaugsystem, einem effizienteren Ladeluftkühler sowie einer Edelstahl-Sportauspuffanlage erreicht. So gehts in 9,2 Sekunden auf 100. Die Elektronik greift dann bei 175 km/h und setzt dem Vortrieb ein Ende. In Sachen Fahrwerk ist das Sondermodell mit der Clubsportvariante identisch. Es liegt 30 Millimeter tiefer und der City-Flitzer steht leicht keilförmig da. Um diesen Effekt zu verstärken, wurde bei den Rädern eine Mischkombination aus 6Jx16 vorne mit 185/50 R 16 Bereifung und 7Jx17 hinten mit 205/40 R 17 Gummis gewählt. Der High Performance Reifen stammt von Yokohama. Das Aerodynamik-Kit mit – je nach Fahrzeugfarbe – leuchtend rot oder schwarz abgesetzten Elementen wie Frontspoiler, Seitenschwellern und Rahmen für die Endrohre des Sportauspuffs macht den exklusiven Stadtsportwagen aus Bottrop noch individueller. Es gibt zwei Außenfarben: Glänzed schwarz oder titan matt.

Innen geht es individuell weiter

Die konturierten Sportsitze mit rautenförmigem Steppmuster sind in feinstem schwarzen BRABUS Mastikleder gepolstert. Rote Doppelziernähte nehmen die roten Karosserieakzente im Cockpit auf. Das eingestickte BRABUS Logo in beiden Kopfstützen gehört genauso zu dieser Edition wie die zweifarbig gestickten 125R Logos in den Rückenlehnen. Das gleiche Farbspiel wie bei den Sitzen, ergänzt durch eine rote 12 Uhr Markierung aus der Hightech-Faser Dynamica, setzt sich beim Lenkrad fort, dessen Griffzonen ebenfalls perforiert wurden. Weitere sportliche Features sind die Carbondesign-Blende für die Instrumententafel oder Pedalerie und Fußstütze aus Aluminium. Der Griff des Handbremshebels ist ebenso glänzend schwarz eloxiert wie der Schaltknauf, der ein rotes BRABUS Logo besitzt. Klimaanlage, Radio und Navigationssystem gehören selbstverständlich zur Serienausstattung. Ob man für all das mehr als 16.000€ Aufpreis zahlen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Für Interessenten gibt es jedenfalls eine eigens eingerichtete Webseite.

