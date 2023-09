Smatrics entwickelt mit Ford neue Ladetechnologie

Nach gemeinsamer Entwicklung mit den Partnern Ford und Hubject hat Smatrics die Plug & Charge Ladetechnologie ins Portfolio aufgenommen. Bei dieser Technologie erfolgt die Authentifizierung an der Ladesäule direkt über das E-Auto – Anmelden, Aufladen und Abrechnung erfolgen automatisch, Ladekarte oder Smartphone sind dafür nicht mehr notwendig. Der Ladeanbieter ist damit einer von nur fünf produktiven Softwarenanbietern in Europa, die Plug & Charge anbieten.

„Der Ladevorgang muss für KundInnen so bequem und so sicher wie möglich ablaufen“, sagt der CEO von Smatrics Hauke Hinrichs. „Plug & Charge bietet beides: einfaches Laden ohne Karte oder App und höchste Sicherheit. Wir sind stolz, dass wir mit Ford einen der größten Autohersteller der Welt als Entwicklungspartner an der Seite hatten.“

Bei der Technologie kommunizieren E-Fahrzeug und Ladesäule automatisch. Die jeweilige Vertragsnummer wird dabei direkt aus dem Fahrzeug mittels digitaler Zertifikate ausgelesen. Vorgestellt wurde die neue Ladetechnologie erstmals bei der Intercharge Network Conference Ende August 2023 von SMATRICS, Ford und Hubject. Nähere Infos unter smatrics.at

