So erkennen Autofahrer Originalprodukte mit Echtheitsprüfung. Motoröl gehört zu den wichtigsten Betriebsstoffen eines Fahrzeugs. Seine Qualität entscheidet über die Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Motors. Umso problematischer sind Produktfälschungen, die weltweit zunehmend in Umlauf geraten. Der Schmierstoffhersteller Liqui Moly reagiert nun mit einer neuen digitalen Sicherheitslösung, die Kunden dabei helfen soll, Originalprodukte eindeutig zu erkennen.

Ab sofort werden die Ölkanister des Unternehmens mit einem speziell entwickelten QR-Code ausgestattet, der eine Echtheitsprüfung in Echtzeit ermöglicht. Damit sollen sowohl Werkstätten als auch Privatkunden noch mehr Sicherheit beim Kauf erhalten.

Fälschungen können teuer werden

Viele Autofahrer gehen davon aus, dass Markenprodukte automatisch für Qualität stehen. Doch gerade bekannte Hersteller sind häufig Ziel von Produktpiraten. Gefälschte Schmierstoffe sehen den Originalen oft täuschend ähnlich, können jedoch erhebliche Risiken mit sich bringen.

Minderwertige oder falsch zusammengesetzte Öle können zu erhöhtem Verschleiß, Leistungsverlust oder sogar schweren Motorschäden führen. Darüber hinaus können unsachgemäß hergestellte Produkte Gesundheits- und Umweltrisiken verursachen. Für Verbraucher ist eine Fälschung mit bloßem Auge oft kaum zu erkennen.

Deshalb gewinnt die Nachverfolgbarkeit von Produkten zunehmend an Bedeutung. Moderne digitale Lösungen bieten hier neue Möglichkeiten, um Kunden vor Fehlkäufen zu schützen.

Scan genügt

Bereits seit dem Jahr 2023 befanden sich QR-Codes auf den Deckeln der Liqui-Moly-Ölkanister. Diese dienten vor allem der Rückverfolgbarkeit einzelner Chargen. Nun wurde das System grundlegend erweitert.

Die neuen QR-Codes, die durch einen grünen Rahmen gekennzeichnet sind, verfügen über eine zusätzliche Sicherheitsfunktion. Sie sind individuell gestaltet und können nicht einfach kopiert oder vervielfältigt werden.

Für die Überprüfung genügt ein Smartphone. Nach dem Scannen des Codes erhalten Kunden sofort eine Rückmeldung darüber, ob es sich um ein Originalprodukt handelt. Gleichzeitig werden weiterführende Informationen zum jeweiligen Öl sowie Hinweise zur richtigen Anwendung angezeigt.

Zusätzliche Kontrolle bei Verdachtsfällen

Sollte das System bei der ersten Überprüfung Unregelmäßigkeiten feststellen, werden Nutzer automatisch auf eine spezielle Authentifizierungsanwendung weitergeleitet. Dort erfolgt eine erneute Prüfung des Produkts.

Anschließend wird eindeutig angezeigt, ob das betreffende Öl echt oder gefälscht ist. Wird eine Fälschung erkannt, können Verbraucher diese direkt über ein Kontaktformular melden. Dadurch erhält der Hersteller wichtige Hinweise auf mögliche Vertriebswege gefälschter Produkte und kann entsprechende rechtliche Schritte einleiten.

Für Kunden bedeutet das nicht nur mehr Transparenz, sondern auch eine aktive Beteiligung am Kampf gegen Produktpiraterie.

Vertrauen als entscheidender Faktor

Gerade bei technischen Produkten spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Fahrzeughalter verlassen sich darauf, dass die verwendeten Betriebsstoffe den Herstellervorgaben entsprechen und die versprochene Leistung erbringen.

Mit der neuen Echtheitsprüfung möchte man dieses Vertrauen weiter stärken. Das Unternehmen verweist darauf, dass hochwertige Schmierstoffe aufgrund ihrer Qualität regelmäßig Ziel von Fälschern werden. Die digitale Kontrolle soll daher nicht nur finanzielle Schäden verhindern, sondern vor allem die Sicherheit der Anwender erhöhen.

Auch für Werkstätten und Händler bietet das System Vorteile. Sie können ihren Kunden auf einfache Weise nachweisen, dass ausschließlich Originalprodukte verwendet werden. Das schafft zusätzliche Transparenz und stärkt die Kundenbindung.

Digitalisierung hält Einzug in den Werkstattalltag

Die Einführung digitaler Sicherheitsmerkmale zeigt, wie stark die Automobilbranche von modernen Technologien profitiert. Was bei Eintrittskarten, Medikamenten oder Luxusartikeln bereits weit verbreitet ist, hält nun auch im Bereich der Schmierstoffe Einzug.

Für Autofahrer bedeutet dies einen einfachen, aber wirkungsvollen Zusatznutzen: Mit wenigen Sekunden Aufwand lässt sich die Herkunft eines Produkts überprüfen. Gerade in Zeiten zunehmenden Online-Handels und internationaler Lieferketten kann dies ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor Fälschungen sein.

Wer künftig einen Ölkanister von Liqu Moly kauft, sollte daher einen Blick auf den neuen QR-Code mit grünem Rahmen werfen. Ein kurzer Scan schafft Gewissheit – und sorgt dafür, dass im Motor tatsächlich das steckt, was auf der Verpackung steht.