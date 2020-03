Solaris – Wasserstoffbusse in Deutschland

Solaris ist ein Hersteller neuartiger Nahverkehrsfahrzeuge. Von Stadtbussen über Oberleitungsbusse und Straßenbahnen, sind sie auch europäischer Vorreiter im Bereich von Entwicklung und Bau elektrischer Busse.

Der elektrische Solaris Urbino 12 hydrogen ist mit einer ultramodernen Brennstoffzelle ausgestattet, die als eine Art Mini-Wasserstoff-Kraftwerk an Bord des Fahrzeugs fungiert. Dank der im Fahrzeug eingesetzten Technologie wird der Bus die Reichweite von rund 350 km mit einer Tankfüllung bieten können. Die elektrische Energie in der Wasserstoff-Brennstoffzelle wird über eine umgekehrte Elektrolyse von Wasser erzeugt und dem Antriebssystem direkt zugeführt. Die einzigen Produkte der chemischen Reaktion in der Brennstoffzelle sind Wärme und Wasserdampf. Damit emittiert das Fahrzeug absolut keine Schadstoffe.

Wie das Unternehmen mitteilte liefern sie 25 Wasserstoffbusse nach Deutschland. Bestellt haben die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) (10 Stück) und die restlichen 15 gehen zum Regionalverkehr Köln (RVK). Die Brennstoffzellen des Solaris Urbino 12 Hydrogen haben eine Leistung von 70kW/95 PS. Die fünf Gasbehälter aus Verbundstoff sind auf dem Dach längsseits über der ersten Achse platziert, haben ein Volumen von 1560 Litern und können 37,5 Kilogramm Wasserstoff speichern. Die Traktionsbatterie hat eine Kapazität von rund 30 kWh.

