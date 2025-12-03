Sonax Greenforest – Klare Entscheidung für klare Sicht

Sonax Greenforest – Klare Entscheidung für klare Sicht. Wenn der Winter die Straßen vereist, sorgt Sonax einmal mehr für klare Sicht. Doch in der aktuellen Wintersaison setzt man noch einen Duft drauf: AntiFrost & KlarSicht Greenforest – eine Innovation, die Funktionalität mit einem völlig neuen Wohlfühlfaktor verbinden soll, so der Hersteller.

Die bewährte Hochleistungsformel gegen Eis, Salz und Winterschmutz erhält diesmal eine aromatische Ergänzung: ein frisches Kiefernwald-Aroma, das auch jede Fahrt in eine kleine Auszeit verwandeln soll. Was sonst nur in verschneiten Höhenlagen zu erleben ist, gelangt nun direkt ins Fahrzeuginnere – und zwar ganz ohne Umwege über die Skipiste.

Der Hersteller verspricht auch bereits nach wenigen Wischertakten einen sanften, natürlichen Wald-Duft im Innenraum. Das sorgt nicht nur für klare Scheiben, sondern auch für einen Moment Entspannung – mitten im hektischen Winteralltag. Klare Sicht wird damit zu einem multisensorischen Erlebnis und gleichzeitig für mehr Fahrkomfort. Erhältlich im 3 Liter Standbeutel und dem 5 Liter Kanister für Vielfahrer. Beide sind ab sofort bei österreichischen Tankstellenpartnern sowie im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Starke Produkte für starke Botschafter

Der ehemalige österreichische Ski-Weltcupfahrer kennt die Herausforderungen des Winters aus erster Hand – von eisigen Abfahrten bis zum täglichen Weg dorthin. Genau deshalb passt er ideal zu uns, so Johannes Artner, Geschäftsführer von Sonax Österreich und betont dabei:

„Mit Joachim Puchner haben wir einen Markenbotschafter gefunden, der bei uns für Sicherheit, Leistung und Verlässlichkeit steht. Er kennt die Herausforderungen des Wintersports und weiß, dass man auf der Straße und auf der Skipiste nichts dem Zufall überlassen darf. Die Zusammenarbeit steht zwar erst am Anfang, fruchtet uns aber bereits gegenseitig.“

Mit Puchner bringen wir eine klare Botschaft auf den Punkt: Nur wer klare Sicht hat, ist wirklich sicher unterwegs – egal, ob bei 130 km/h auf der Autobahn oder mit Vollgas zwischen den Toren einer Weltcup-Strecke.

Innovation trifft Wohlbefinden & Komfort

Man beweist einmal mehr, dass moderne Fahrzeugpflege weit über reine Funktion hinausgeht. Fazit: AntiFrost & KlarSicht Greenforest ist ein Winterprodukt, das nicht nur schützt, reinigt und klare Sicht garantiert – sondern auch ein Gefühl vermittelt: Ruhe, Natur, Durchatmen. Dementsprechend sollte jede Fahrt ein Stück angenehmer werden. Und der Winter wohl ein echtes Stück entspannter.