Sonderedition Ducati X-Diavel Nera

Ducati bringt die Sonderedition X-Diavel Nera. Sie entstand aus der Zusammenarbeit mit der Abteilung Interiors in Motion des traditionsreichen Möbelherstellers Poltrona Frau. Die auf 500 Stück limitierte X-Diavel Nera. Sie ist in „Black on Black“. Mit einem Wechselspiel aus glänzenden und matt lackierten Oberflächen.

Die Bremssättel und die Zylinderkopfdeckel setzen am schwarzen und 160 PS starken Power-Cruiser Kontraste in Ducati Red.

Dazu gibt es einen speziellen Sitz aus Pelle-Frau-Leder, bei dem der Kunde zwischen fünf Farben wählen kann. Siam Red, Steel Blue, Cemento, India und Selva. In das Polster sind „X“-Logos eingelasert. Ergänzend dazu gibt es einen Soziussitz und eine Rückenlehne.

Jeder Käufer einer Ducati der Sonderedition X-Diavel Nera erhält außerdem einen exklusiven Schlüsselanhänger und eine farblich zum Sitz passende Fahrzeugmappe. Auf Wunsch kann man auch noch einen speziellen Jet-Helm bestellen. Lieferbar ist das Editionsmodell ab April.

