Sono Motors – Innovativer E-Sion mit Solar-Integration

Sono Motors präsentiert den innovativen E-Sion. Mit vollflächiger Solar-Integration und mehr Platzangebot geht er ins Kundenrennen.

Solarzellen erhöhen Reichweite

Sono Motors, der deutsche Produzent des ersten in seriengefertigten E-Autos mit Solar-Integration, hat erste Bilder des Serien-Designs präsentiert. Im Mittelpunkt steht die vollflächige Integration der Solarmodule in die Karosserie. Ein designprägendes Alleinstellungsmerkmal des Sion. Der Sion leistet 80 kW/108 PS. Die Reichweite: zirka 320 km. Die Solarzellen verschmelzen nahtlos mit der Fahrzeugoberfläche. Sie können täglich bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite generieren. Seit der Vorstellung des Prototyps im Sommer 2017 wurde die Technologie konsequent weiterentwickelt.

Mehr Platz

In den Abmessungen wächst der Sion. Die Serienversion des Solar Electric Vehicle (SEV) bekommt mehr Fußraum und mehr Innenraum. Ein zusätzliches hinteres Seitenfenster garantiert ideale Rundumsicht. Das Heck wird etwas stufiger. Sono Motors beteiligt Sion-Reservierer per Votings an der Entscheidung über ausgewählte Fahrzeugdetails. Man geht damit völlig neue Wege in der Fahrzeugentwicklung.

Sharing-Optionen

Mit dem Sion bringt Sono Motors ein CO 2 -kompensiertes Elektroauto auf den Markt. Und das erste Serienfahrzeug mit Solar-Integration. Das Fahrzeugkonzept steht für Konnektivität und intelligente Anwendungsmöglichkeiten. Der Sion verfügt über integrierte Sharing-Optionen. Per App können das Fahrzeug, eine Fahrt und über die bidirektionale Ladefunktion auch Energie geteilt werden. Sono Motors plant auf der Plattform des Sion weitere Fahrzeuge. Etwa in den Bereichen urbane Mobilität, Logistik und Transport. Auch für den internationalen Markt. Derzeit liegen rund 9.500 angezahlte Reservierungen für den Sion vor. Das Fahrzeug wird zum Marktstart um 25.500 Euro zu haben sein.

