Sono Motors – MVG mit Solarbusanhänger

Sono Motors führt erstmals Solartechnologie gemeinsam mit der MVG – Münchner Verkehrsgesellschaft – im öffentlichen Personennahverkehr ein, mit dem neuartigen Solarbusanhänger. Er ist künftig im Münchner Stadtgebiet unterwegs und testet die Energieerträge sowie das Potential der Technologie im täglichen Betrieb. Mit einer möglichen Einsparung von bis zu 2.500 Litern Diesel pro Jahr. Und einem jährlichen lokalen CO 2 -Einsparpotential von über 6,5 Tonnen pro Bus. So leistet die Sono Solartechnologie einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Senkung der innerstädtischen Treibhausgasemissionen. 20 semi-flexible Spezial-Photovoltaik-Module (PV-Module) liefern über 2.000 Watt Energie für die Versorgung der Fahrzeugbatterie. Und für die elektrischen Verbraucher wie Heizung, Lüftung und Klimaanlage sowie für das Lenkungssystem des Anhängers.

„Für Sono Motors ist das ein Meilenstein auf der Mission, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten”, so Laurin Hahn, Gründer und CEO von Sono Motors. “Gerade in Zeiten steigender Energiepreisen und zunehmender Emissionsregulierungen im städtischen Bereich. Unsere Solartechnologie bietet einen großen Mehrwert für öffentliche Verkehrsbetriebe. Stadt- und Reisebusse – egal ob Elektro- oder Dieselantrieb – bieten viel Fläche. Und sie sind tagtäglich draußen unterwegs. Der erste Solarbusanhänger von Sono Motors für die MVG ist künftig auf Münchens Straßen unterwegs und lässt MVG-Fahrgäste Solarmobilität erleben”, so Hahn weiter.

Hohes CO 2 -Einsparpotential

Das CO 2 -Einsparpotential durch solarbetriebene Fahrzeuge und deren Beitrag zur städtischen Luftreinhaltung und zum Klimaschutz sind vielversprechend. Für eine mittelgroße Flotte von ca. 300 Bussen sind nach Berechnungen bereits Einsparungen von bis zu 2.000 Tonnen CO 2 im Jahr möglich. Der “CO 2 -Rucksack” dieser Solarlösung – die in der Produktion verursachten Emissionen – beträgt einmalig ca. 1,5 Tonnen CO 2 je Bus oder Busanhänger und könnte nach einer kurzen Laufzeit von unter einem Jahr bereits ausgeglichen werden.

Über 2.000 Watt Leistung

Die Solartechnologie hat man eigens für die Anwendung auf Bussen entwickelt und getestet. Das Konzept für den maßgeschneiderten Solarbusanhänger ist gemeinsam mit der MVG erarbeitet. Zur Gewährleistung maximaler Flächenausnutzung und Effizienz. Sie beinhaltet außerdem die elektrische Integration mittels der von Sono Motors entwickelten Leistungselektronik (MPPT Central Unit), genannt MCU. Der Solarladeregler besitzt einen intelligenten Algorithmus, der die Energieerträge der PV-Module optimiert. Die ultra-schnelle Optimierung im Millisekundenbereich und das Mehrkanalsystem können die PV-Erträge bestmöglich an die Batterie des Busses übertragen.

Die Module bedecken eine Gesamtfläche von 12 m2 und versorgen die 24V-Batterie mit über 2.000 Watt. Die so erzeugte Solarenergie für den Betrieb der HLK-Anlage (Heizung, Lüftung, Klima) und für die Unterstützung des Anhänger-Lenksystems genutzt. Neben der Dieseleinsparung sichert der zusätzliche Strom die Stabilisierung der Energieversorgung der Batterie, verlängert deren Lebenszeit und reduziert Wartungskosten. Mittels integrierter Software lässt sich die gewonnene Energie online auslesen.

Veit Bodenschatz, Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter Bus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG): „Mit der Photovoltaik-Anlage auf unserem Busanhänger können wir nun unter Realbedingungen testen, wie gut die Stromerzeugung funktioniert. Und ob es vielleicht Strecken in unserem Netz gibt, die besser als andere für diese Art der Stromerzeugung geeignet sind. Die Frage, welche Energieeinsparungen durch die Nutzung der Sonnenenergie möglich wären, sind natürlich vor dem Hintergrund aktueller Kraftstoff- und Energiepreise besonders spannend.”

Reichweitenverlängerung für E-Busse möglich

Die patentierte Solartechnologie von Sono Motors ist so entwickelt, dass sie in eine Vielzahl von Fahrzeugen integriert und lizenziert werden kann. „Für E-Busse, die direkt ab Werk mit unserer Solartechnologie auf Dach und Seiten ausgestattet werden, lässt sich durch Solarenergie zusätzlich Reichweite generieren. Das reduziert nicht nur die Standzeiten für Ladevorgänge, sondern schont auch die Batterie durch einen konstanten Ladevorgang. Der E-Bus kann so länger betrieben werden”, erklärt Hahn.

Nach der technischen Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden soll der Busanhänger in den regulären Betrieb gehen und von allen Münchner:innen genutzt werden können.

Die Sono Solar-Komplettlösung beinhaltet ein maßgeschneidertes Konzept inklusive Solarmodulen, Leistungselektronik, Telematik und Daten, mechanischer und elektrischer Integration sowie Kundendienst und Service. Die Technologie bietet sich sowohl für die Integration in bestehende Fahrzeuge wie auch die serienreife Entwicklung und Integration in neue Fahrzeuge während der Produktionsphase an.

