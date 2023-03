Spielberg holt INEOS Grenadier

Als offiziellen 4×4 Offroad Partner holt Spielberg den INEOS Grenadier in die Offroad-Flotte am Red Bull Ring. In der Fahrerlebnis-Saison 2023 kann der Grenadier ab April – als Österreich-Premiere – zeigen was er kann.

Der Red Bull Ring ist die Bühne für die Österreich-Premiere des INEOS Grenadier, der vor allem durch sein Design schon vor Markteinführung für Furore sorgt. Heimische Offroad-Fans warten seit vielen Monaten auf diesen brandneuen Geländewagen und können ihn so gleich zum ersten Mal auf rot-weiß-rotem Terrain einem ausgiebigen Härtetest unterziehen. Der Spielberg holt sich mit dem INEOS Grenadier als neuem 4×4-Partner insgesamt acht der aktuell angesagtesten Offroader für seine Fahrerlebniswelt.

Echter Brite „developed in Austria“

Österreichisches Know-how hat großen Anteil am neuen 4×4-Experten. Entwickelt hat den INEOS Grenadier Magna Steyr in Graz. Nach der Vision des britischen Firmengründers Jim Ratcliffe. Einen authentischen, zweckmäßigen und gleichzeitig modernen Offroader mit Ecken und Kanten. Der kompromisslos im Gelände auch schwierigste Passagen meistert. Der Innenraum erinnert an ein Flugzeug-Cockpit. Große Bedienelemente erleichtern das Handling purer Allrad-Power während unruhiger Fahrten. Sogar mit Arbeitshandschuhen…

Technische Daten INEOS Grenadier

Kraftstoff Benzin Diesel

Motor Reihensechszylinder Reihensechszylinder

Leistung 286 PS 249 PS

Hubraum 2.998 ccm 2.993 ccm

Max. Drehmoment 450 Nm 550 Nm

Details zu den Fahrerlebnissen am Spielberg sowie alle weiteren Informationen unter www.redbullring.com

