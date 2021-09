Spyder Großglockner Challenge 2021

174 Spyder-Fans aus ganz Europa trafen sich in Österreichzur Spyder Großglockner Challenge 2021. Um sich mit ihren 3-rädrigen Can-Ams der Challenge zu stellen. Dabei feierten sie auf den heimischen Straßen und Serpentinen des Großglockners nicht nur ihre gemeinsame Leidenschaft für den Motorsport. Sondern auch das 100-jährige Jubiläum von BRP-Rotax.

Ein grenzenloses Freiheitsgefühl prägte die Spyder Großglockner Challenge 2021 von BRP. Denn vergangenes Wochenende war es nach einem Jahr pandemiebedingter Pause wieder soweit. 174 Fahrer:innen aus 14 Nationen, darunter auch 11 BRP-Rotax-Mitarbeiter:innen, versammelten sich in Oberösterreich, um drei Tage lang Fahrspaß pur zu erleben.

Nach der Ankunft im Schloss Ebenzweier am Traunsee ließen die Gäste den Abend bei einem BBQ-Dinner ausklingen. Im Anschluss an eine Fahrt durch die Seenregion erlaubte am Freitag ein Besuch der Rotax-Ausstellung einen Blick in die vergangenen 100 Jahre des Motorenherstellers. 40 Fahrzeugexponate mit Rotax-Motoren. Darunter zahlreiche Unikate und teils jahrzehntelang verschollene Prototypen, gab es zu entdecken.

Vollgas im Rotax MAX Dome

Über die Landstraßen Oberösterreichs fuhren die Teilnehmer:innen anschließend in den Rotax MAX Dome nach Linz. Dort zogen sie zahlreiche Runden mit den Rotax Sonic E-Karts. Die actiongeladene Verbindung zwischen realem Fahrerlebnis und Augmented Reality Elementen sorgten dabei für einen besonderen Adrenalin-Kick. Die Fahrt auf der Rennstrecke war zugleich ein weiterer Teil der Challenge-Checkpoints, die die Spyder-Fahrer:innen, über das gesamte Wochenende verteilt, sammeln mussten.

Das große Finale

Grenzenloses Freiheitsgefühl entlang des Großglockners. Vor einzigartiger Kulisse kam es am Samstag zum großen Höhepunkt der Challenge. 48 km, 36 Kehren und 2.504 Höhenmeter ließen die Spyder Can-Am-Fahrer:innen auf der Großglockner-Hochalpenstraße hinter sich. Sie erreichten schließlich die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe im Herz des Nationalparks Hohe Tauern.

Beim Gala-Dinner im Festzelt fand die Preisverleihung der diesjährigen Spyder Großglockner Challenge statt. Die Gewinner:innen bekamen handgefertigte Pokale aus der Rotax-Lehrwerkstätte überreicht. So hat man nicht nur den gemeinsame Fahrspaß sowie die Sieger:innen gebührend gefeiert. Sondern auch das 100-Jahr-Jubiläum von BRP-Rotax. Mit spannenden Einblicken in das vergangene Jahrhundert des Unternehmens.

