SsangYong – Neue Generation bei Tivoli und XLV

SsangYong – Neue Generation bei Tivoli und XLV. Die neue Generation der Modelle Tivoli und XLV werden auf der Vienna Autoshow lanciert, die jüngsten Modelle präsentieren sich moderner und attraktiver. Mit der Linie MY 2018 erhalten beide ein absolutes Upgrade in puncto Ausstattung. Außen erhielten Tivoli und XLV eine neue Vorderansicht – Frontmaske und Stoßstange – mit integriertem LED-Tageslicht und Nebelscheinwerfer. Im Innenraum wurde das Lenkrad mit TRIP-Funktion ausgestattet, die die Bedienung erleichtert. Weiterentwickelt und verbessert wurden die Akustik, die nun neue Maßstäbe setzt, sowie der Fahrkomfort durch vielfache Veränderungen.

Tivoli und XLV werden weiterhin in fünf Ausstattungslinien und in den Versionen Diesel und Benzin erhältlich sein. Wie jedes Modell von SsangYong gibt es auch diese in den Antriebsvarianten 2WD oder 4WD (Allrad) sowie mit manueller Schaltung oder Automatik.



Messebonus – on top im Jänner

Nach einigen Jahren ist SsangYong wieder zurück auf der Vienna Autoshow – diesen Anlass feiert die koreanische Automarke mit einem attraktiven Messebonus, der den Kauf eines SsangYong Neuwagen oder Händler-Vorführwagen noch attraktiver macht. Alle Messebesucher erhalten dazu einen Gutschein über 500 Euro, dieser ist im ganzen Jänner gültig und einlösbar. Der Messebonus wird zusätzlich zu den aktuellen Aktionen wie der Öko-Prämie gewährt. Je nach Modell verringert sich der Kaufpreis um bis zu 5.000 Euro brutto.