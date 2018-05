SsangYong: Neue Händler in Österreich sowie doppelte Verkaufszahlen

SsangYong blickt auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2018 zurück. In Graz ist das Autohaus Kastner neuer Partner. Deshalb werden ab sofort die Modelle des koreanischen Allradspezialisten am Standort Kärntner Straße verkauft. Voraussichtlich per Juni wird es im Bezirk Neunkirchen einen weiteren neuen SsangYong-Händler geben. Noch vor dem Sommer sollte ein Partner in Wien fixiert sein. Finale Gespräche finden darüberhinaus mit einem Werkstättenbetrieb in Kärnten statt. Alle Unternehmen sind in der Automobilbranche etabliert. Die Lancierung am österreichischen Markt ist gelungen und nun wird mit Nachdruck wird das Ziel verfolgt, die größeren Städte bzw. Einzugsgebiete abzudecken.

Der Markt rund um Graz ist in guten Händen

Geschäftsführer Alessandro Chieppi freut sich über die neue Partnerschaft mit dem Autohaus Kastner: „SsangYong gehört zu den aufstrebenden Marken in Österreich. Friedrich Kastner ist langjähriger Kenner der Branche, er wird mit uns den Weg nach oben gehen! Der Markt in und rund um die steirische Landeshauptstadt Graz ist damit in professionellen Händen!“ „SsangYong ergänzt unser Portfolio bestens, die Allradfahrzeuge und die hervorragende Qualität haben mich überzeugt – ich rechne damit, dass sie auch bei unseren Kunden gut ankommen!“ ergänzt Friedrich Kastner. Bei der Firma Kastner steht ein geschultes Team für die Verkaufsberatung, eine fachmännisch geführte Werkstatt und ein umfassender Service zur Verfügung.

Die Verkaufszahlen haben sich verdoppelt

Die Verkäufe im ersten Quartal 2018 liefen für SsangYong in Österreich sehr zufriedenstellend, auch da zeigt die Erfolgskurve nach oben. Das Volumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr in den ersten vier Monaten verdoppelt.

Die Marke SsangYong und wer dahinter steht

SsangYong ist der viertgrößte Automobilhersteller Südkoreas, er produziert ausschließlich in Südkorea nach modernsten Fertigungsmethoden und strengsten Qualitätsstandards. Es besteht eine Technologie-Partnerschaft mit Daimler-Benz, seit 2016 gehört das legendäre Designstudio Pininfarina zum Konzern, das für künftige Designs mitverantwortlich ist. Die Marke ist heute in 91 Ländern vertreten. Eigentümer ist seit 2010 der indische Konzern Mahindra, der hinter den Investitionen steht. Mit neuen Modellen, die laufend auf den Markt kommen, wird der Erfolgskurs weiter bestätigt.

Der Importeur für den österreichischen Markt

Seit 2004 ist die SYMA Autohandels GmbH alleiniger Importeur. 2017 stand im Zeichen der Neuorganisation. Im Jänner 2018 nahm SsangYong erstmals wieder an der Vienna Autoshow, der größten Automobilmesse Österreichs, teil. Zeitgleich fand die Verlegung des Headquarters nach Wien statt, um strategisch näher bei Kunden, Händlern und sonstigen Partners zu sein.

Die SYMA Autohandels GmbH ist eine 100%ige Tochter der Koelliker Gruppe aus Mailand.

Foto Credits: ssangyong-auto.at

www.ssangyong-auto.at