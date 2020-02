SsangYong – Neuer Sales Manager bei SYMA

Bosko Andjelic, MBA wird ab März 2020 neuer Sales Manager für SsangYong

Mit 25 Jahre Erfahrung in der Welt der Automobile, unterschiedliche Engagements auf Unternehmens-, Kunden- und Agenturseite, besetzt SYMA Autohandels GmbH die Position des Sales Managers mit Bosko Andjelic (45) mit einem absoluten Automobil-Profi. Neu ist der Name bei SsangYong nicht, hat er doch als externer Partner für Vertriebs- und Schulungsthemen den Relaunch in Österreich maßgeblich mitgestaltet. Ab März wird er das Team des koreanischen Allradspezialisten rund um Country Manager Erich Gstettner verstärken. Der Betriebswirt und gebürtige Wiener Bosko Andjelic freut sich sehr auf die neue Herausforderung.

„Die ehrlichen, guten Produkte und die gelebte, geradlinige Marken-Philosophie haben mich bereits in den letzten Jahren beeindruckt. Durch meine bisherige Tätigkeit konnte ich eine Basis zu unseren Händlern aufbauen – dieser persönliche Kontakt ist mir enorm wichtig. Ich werde verbindlich, präsent und greifbar sein und mein Handeln partnerschaftlich gestalten. Denn eines ist selbstverständlich – langfristiger und nachhaltiger Erfolg geht nur gemeinsam.“

Mit Bosko Andjelic ist das SsangYong-Team vorerst komplett. Andjelic wird den Weg, den Erich Gstettner begonnen hat, weitergehen und wichtige Akzente im Vertrieb setzen. Erfolgreich war zuletzt die Erweiterung des Händlernetzes, das auch 2020 wieder wachsen wird.

Im Februar startet das Autohaus Wimmer in Wels als Partner, im März kommt ein neuer Händler in der Steiermark hinzu.

