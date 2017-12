SsangYong – Neues Österreich-Headquarter in Wien

SsangYong – Neues Österreich-Headquarter in Wien. SsangYong übersiedelt in sein neues Headquarter. Ab 11.12. sind die MitarbeiterInnen im neuen Büro in Wien anzutreffen. Die Verlegung des Standortes wurde gewählt, um eine bessere Erreichbarkeit gewährleisten zu können.

„Wien ist strategisch ein zentraler Ausgangspunkt. Wir möchten mit unseren Kunden und Händlern effektiver kommunizieren und ein besseres Service bieten. Die professionelle Arbeit der SYMA Autohandels GmbH soll stärker spürbar werden“, so Alessandro Chieppi, Geschäftsführer.

Viele Aktivitäten im zu Ende gehenden Jahr 2017 und die Einführung des neues Rexton sind gut gelungen, das Interesse an der Marke steigt. Mit dem neuen Firmensitz ist organisatorisch eine wichtige Hürde genommen worden – die großen Veränderungen sind damit abgeschlossen. Erweitert wird 2018 noch das Team.

Die neue Adresse:

SsangYong Österreich – SYMA Autohandels Ges.m.b.H.

Lainzerstraße 53, 1130 Wien

Tel. 01/2261250