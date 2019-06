SsangYong Österreich – Neue Leitung

Die SYMA Autohandel GmbH, Generalimporteur Österreich des koreanischen Allradspezialisten SsangYong hat eine neue Leitung. Erich Gstettner ist der neue Geschäftsführer. Er übernimmt als Sales Manager die Agenden von Alessandro Chieppi. Chieppi verlässt das Unternehmen und geht nach Italien zurück. Bei den neuen Management-Aufgaben unterstützt Martin Rada, der als Konsulent für SsangYong Österreich tätig ist Erich Gstettner.

Erich Gstettner hat in den letzten Monaten eine aktive Händlerakquise initiiert. Die Firmen Autoland in Innsbruck und Schwaz sowie die Kuntner & Hintergräber GmbH in Wiener Neustadt konnten als Händler gewonnen werden. Die Händlernetzentwicklung bildet weiterhin einen wichtigen Schwerpunkt.

Mario Verna, SsangYong General Manager SYMI, bei seinem Besuch in Wien: „Erich Gstettner ist ein erfahrener Profi im Automobilgeschäft. Wir sind sehr glücklich, einen neuen „Kapitän“ zu haben, der hier besser verwurzelt ist und zielstrebig mit uns durch durchaus spannende Zeiten gehen wird. Mit den neuen Modellen im Herbst – allen voran der neue Korando – gibt es auch viel zu tun!“

