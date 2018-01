SsangYong verstärkt sein Team in Wien

SsangYong verstärkt sein Team in Wien. Mit Mag. Martin Khom und Henriett Juszt holt sich der koreanische Allrad-Spezialist zwei Profis und präsentiert sich zu Jahresbeginn verstärkt am neuen Standort.

Zum Team in Wien rund um Geschäftsführer Alessandro Chieppi gehören noch Angelica Stöffelbauer – Back Office und Martin Wolf – After-Sales-Manager. Das erweiterte Team komplettieren Irene Begus – Händlermarketing

Doris Bracher, Presse und Martin Rada, der die Organisation als Konsulent und Berater begleitet.

Mag. Martin Khom blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurück. Nach leitenden Positionen bei namhaften Importeuren in Vertrieb und Marketing lernte er in den letzten 4 Jahren als Leiter eines großen Autohauses auch die Seite der Importeur-Händler-Beziehung kennen. Khom zeichnet bei der SYMA Autohandels GmbH für SsangYong Österreich als Operations Manager für alle Bereiche des Tagesgeschäftes mit Schwerpunkt Vertrieb, Marketing und Händlernetzentwicklung verantwortlich.

Henriett Juszt hat nach ihrem Studium mit Schwerpunkt Marketingkommunikation umfassende Erfahrungen sowohl auf der Unternehmensseite als auch bei Werbeagenturen gesammelt. Bei SsangYong wird sie ihre Kompetenzen im Bereich strategisches Marketing einbringen, die sie bei einem österreichischen Automobilimporteur und in einer der größten Werbeagenturen Deutschlands erworben hat.