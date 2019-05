SsangYong – Weitere Vertriebsoffensive

.Mit dem Wiener Neustädter Betrieb Kuntner Hintergräber GmbH als neuem Vertriebspartner setzt SsangYong eine weitere Vertriebsoffensive. Man arbeitet kontinuierlich am weiteren Ausbau des Händlernetzes. Der aufstrebende Betrieb Kuntner Hintergräber mit seinem breiten Angebot rund um KFZ und LKW ist der neue Händler für den koreanischen Allradspezialisten.

SsangYong Österreich-Geschäftsführer Alessandro Chieppi: „Unsere Modellpalette ist gefragt. 4×4 Allradtechnik, SUVs in höchster Qualität, 5 Jahre Garantie. Wir brauchen Händler, die zu uns passen und genauso professionell arbeiten. Mit der Kuntner Hintergräber GmbH haben wir einen solchen gefunden.“

Gerhard Kuntner: „Wichtig ist für mich der neue Korando, der auch elektrisch kommt. Wir bekommen hier nächstes Jahr ein Fahrzeug, das seiner Zeit – und damit dem Mitbewerb – mit der technischen Entwicklung um zehn Jahre voraus ist.“

Beide Partner stehen quasi in den Startlöchern. Die Kuntner Hintergräber GmbH ist ein junges Unternehmen und seit 2015 in Wiener Neustadt angesiedelt. Seither wird das Portfolio Schritt für Schritt erweitert. Auch die SYMA Autohandels GmbH ist in Österreich mit der aktiven Entwicklung des Händlernetzes und den modernen Modellen bestens aufgestellt.

Bei der Präsentation zitierte Gerhard Kuntner seine erste SsangYong-Kundin, die sich „in das Auto verliebt hat“. Er zog für sich folgenden Schluss: „Wenn das eine Frau sagt, dann sind es meist nicht nur Frühlingsgefühle, sondern etwas Langfristiges…“

