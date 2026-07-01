St. Johann – Pirnbacher und Electra setzen starkes Zeichen

St. Johann – Pirnbacher und Electra setzen starkes Zeichen für die Elektromobilität – Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur gewinnt die Elektromobilität in Österreich weiter an Dynamik. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert die Autowelt Pirnbacher in St. Johann im Pongau. Gemeinsam mit dem französischen Schnelllade-Spezialisten Electra wurde dort ein moderner High-Power-Charging-(HPC)-Ladepark eröffnet, der Elektroautofahrern künftig besonders schnelles und komfortables Laden ermöglicht.

Herzstück der neuen Anlage sind acht Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von derzeit bis zu 300 kW pro Ladepunkt. Die technische Infrastruktur wurde bereits so ausgelegt, dass künftig sogar Ladeleistungen von bis zu 400 kW möglich sind. Damit zählt der neue Ladepark zu den leistungsfähigeren öffentlichen Ladeeinrichtungen im Salzburger Land und ist bestens für kommende Fahrzeuggenerationen gerüstet.

Ein weiterer Pluspunkt ist die großzügige Überdachung der Ladeplätze. Sie schützt Fahrzeuge und Nutzer vor Regen, Schnee oder intensiver Sonneneinstrahlung und erhöht den Komfort beim Ladevorgang erheblich. Gerade bei Schnellladevorgängen, die oftmals nur 20 bis 30 Minuten dauern, wird damit ein angenehmer Aufenthalt gewährleistet.

Für das Geschäftsführer-Duo Alexander Moldan und Eva Maria Dicklberger steht hinter dem Projekt weit mehr als nur eine Investition in moderne Technik. Vielmehr verstehen sie den neuen Ladepark als wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität im Pongau. Mit leistungsfähiger Infrastruktur sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit Elektromobilität künftig für noch mehr Menschen selbstverständlich wird.

Idealer Standort für Pendler und Reisende

Ein wesentlicher Vorteil des neuen Ladeparks liegt in seiner hervorragenden Lage. Während das Fahrzeug lädt, können Fahrerinnen und Fahrer die Zeit sinnvoll nutzen. In unmittelbarer Umgebung befinden sich Lebensmittelmärkte, ein Drogeriemarkt, Gastronomiebetriebe, eine Tankstelle sowie der Bahnhof von St. Johann im Pongau.

Auch automobil bietet der Standort einen Mehrwert: Direkt daneben befindet sich der neue BYD Store der MOODI GmbH, einem Unternehmen der Autowelt Pirnbacher. Interessierte können sich während des Ladevorgangs über die neuesten Elektrofahrzeuge informieren oder eine Probefahrt vereinbaren.

Diese Kombination aus schneller Ladeinfrastruktur und attraktiven Serviceangeboten entspricht genau jenem Konzept, das sich europaweit zunehmend durchsetzt: Ladeparks werden zu modernen Mobilitätszentren, in denen sich die Wartezeit sinnvoll nutzen lässt.

Partnerschaft mit Blick auf die Zukunft

Realisiert wurde das Projekt gemeinsam mit Electra, einem Unternehmen, das den Ausbau ultraschneller Ladeinfrastruktur europaweit konsequent vorantreibt. Beide Partner betonen die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der gesamten Planungs- und Bauphase.

Dabei soll es nicht bleiben. Bereits für 2027 ist ein weiteres gemeinsames Infrastrukturprojekt in Radstadt in Richtung Obertauern vorgesehen. Damit wird das Schnellladenetz im touristisch stark frequentierten Salzburger Alpenraum weiter verdichtet und sowohl für Einheimische als auch für Urlauber attraktiver.

Gerade entlang wichtiger Verkehrsachsen wächst der Bedarf an leistungsfähigen Schnellladestationen kontinuierlich. Moderne Elektrofahrzeuge können ihre Batterien heute innerhalb kurzer Zeit aufladen – vorausgesetzt, die entsprechende Infrastruktur ist vorhanden.

Familienunternehmen mit Weitblick

Die Autowelt Pirnbacher zählt seit Jahrzehnten zu den etablierten Mobilitätsanbietern im Bundesland Salzburg. Das Unternehmen wurde 1980 von Helmut Pirnbacher gegründet und wird heute erfolgreich in zweiter Generation geführt. Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter zehn Lehrlinge, verkauft das Familienunternehmen jährlich etwa 1.200 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.

Das Markenportfolio umfasst Dacia, Mitsubishi, Renault, Suzuki, MG, Isuzu, Peugeot, Hyundai und Maxus. Über die Tochtergesellschaft MOODI ergänzt zudem die Elektromarke BYD das Angebot.

Mit dem neuen Electra-Schnellladepark unterstreicht Pirnbacher seinen Anspruch, nicht nur Fahrzeuge zu verkaufen, sondern aktiv an der Mobilitätswende mitzuwirken. Die Kombination aus leistungsfähiger Ladeinfrastruktur, moderner Fahrzeugtechnik und regionaler Verankerung macht den Standort St. Johann im Pongau zu einem wichtigen Knotenpunkt für die Elektromobilität im Salzburger Land.