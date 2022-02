Start für den Vollelektriker Toyota bZ4X

Start frei für den Vollelektriker Toyota bZ4X. Das vollelektrische Kompakt-SUV lässt sich ab sofort unter www.toyota.at/new-cars/bz4x/online-reservation unverbindlich konfigurieren und kostenfrei reservieren.

Mit dem ersten eigenständigen Elektrofahrzeug der Marke läutet Toyota eine neue Zeitrechnung ein. Aufbauend auf der für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelten, modularen e-TNGA Plattform, kombiniert der neue Toyota bZ4X ein markantes, futuristisch anmutendes SUV-Design mit viel Platz. Und mit fortschrittlichen Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien. Das Herzstück bildet der vollelektrische Antriebsstrang.

Die zu Preisen ab 48.290 Euro – exklusive E-Mobilitätsbonus – erhältliche Einstiegsversion mit Frontantrieb lässt sich durch den sogenannten „Single Pedal Drive‘‘ fast ausschließlich mit einem Pedal fahren. Sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt, verzögert das Fahrzeug dank verstärkter Bremsenergierückgewinnung – und das beinahe bis zum Stillstand.

Der Toyota bZ4X ist als Fronttriebler oder Allradfahrzeug verfügbar. Bei beiden Antriebsvarianten ist die Lithium-Ionen-Batterie in den Unterboden integriert. Das Aufladen erfolgt über den CCS2-Ladeanschluss auf der Fahrerseite wahlweise mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC). In rund 30 Minuten ist der Akku an einer öffentlichen 150-kW-Schnellladesäule zu 80 Prozent aufgeladen. Die serienmäßige Wärmepumpe bringt den Hochvoltakku reichweitenschonend auf Temperatur. Für die qualitativ hochwertige Batterie garantiert Toyota, dass ihre Kapazität in den ersten acht Jahren bzw. 160.000 Kilometern nicht unter 70 Prozent fällt. Bei jährlicher Wartung kann man die Batteriegarantie auf bis zu zehn Jahre erweitern.

Der Start für den Vollelektriker Toyota bZ4X wie folgt:

Interessierte Gewerbekunden können einen Toyota bZ4X bis zum 31. März 2022 kostenfrei und unverbindlich reservieren und erhalten dabei ein attraktives Leasingangebot inklusive Versicherung. Über die Website www.toyota.at/new-cars/bz4x/online-reservation kann man eine der vier, für die Online-Reservierung verfügbaren Varianten, auswählen und unverbindlich reservieren.

Anschließend erhalten Kunden einen Reservierungscode per E-Mail. Mit Start des generellen Vorverkaufs ab Anfang April 2022, kann mit diesem Code die finale Fahrzeugbestellung beim vorher festgelegten Toyota Vertragspartner durchgeführt werden. Dieser wickelt auch die Auslieferung und Fahrzeugübergabe ab Frühsommer 2022 ab.

