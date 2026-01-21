Stellantis in Österreich – 2025 gings bergauf

Stellantis Österreich – 2025 gings bergauf – 41.503 Kaufverträge für Neuwagen (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge addiert) und 7.603 weitere für Jungwagen: „Mit diesen Ergebnissen von 2025 können wir sehr zufrieden sein“, so Markus Wildeis, Chef von Stellantis Österreich, am 19. Jänner bei der Pressekonferenz zum Jahresauftakt in Wien.

2025 sei in Österreich ein „hervorragendes Jahr“ gewesen – und zwar für (fast) alle Marken des Konzerns: Bei Peugeot habe es ein Plus von 17,9% auf 9.200 Einheiten gegeben, bei Opel habe man 8.123 Stück (+37,5%) abgesetzt. Noch stärker fiel der Zuwachs bei Citroën (5.303, +51,6%) aus, bei Fiat wuchs man um 13,0% (3.700 Stück). Jeep steuerte 1.718 neue Autos (+39,4%) bei, bei Alfa Romeo waren es 1.522 Stück (+34,1%). Und die neue chinesische Marke Leapmotor brachte 848 Neuzulassungen. Lediglich DS Automobiles fiel zurück, um 40% auf 124 Einheiten (doch hier sollen die neuen Modelle DS N°4 und N°8 heuer Abhilfe schaffen).

A propos Neuheiten: Gleich 21 davon sollen bis Ende des Jahres bei den 10 Stellantis-Marken zu den Händlern fahren. Wildeis: „Wir wollen unsere Rolle als Nummer 2 auf dem österreichischen Markt heuer festigen.“ Der Stellantis-Chef rechnet damit, dass heuer in Österreich zwischen 290.000 und 300.000 neue Pkws zugelassen werden (2025 waren es knapp 285.000). „Unsere Lager sind gut gefüllt, wir können liefern.“ Allerdings will er das geplante Wachstum (wie im Vorjahr) möglichst quer über alle 10 Marken erreichen: „Eine Stärkung einer Marke auf Kosten einer anderen wird es weiterhin nicht geben.“

Übrigens: Bei den Nutzfahrzeugen war Stellantis, rechnet man alle 4 Marken (Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot) zusammen, 2025 sogar die Nummer 1.

Und die immer wieder gestellte Frage zu Lancia? Fans müssen weiterhin warten, auch wenn es vor 1 1/2 Jahren noch ganz anders ausgeschaut hatte – zumindest 2026 wird es Lancia in Österreich nicht zu kaufen geben.