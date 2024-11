Stellantis pflegt sein Erbe

Davide Grasso ist zum Chief Heritage Officer von Stellantis ernannt worden. Mit der geschaffenen Position stärkt der Konzern die Pflege seines automobilen Erbes, das 14 Marken umfasst.

In der neuen Funktion wird Davide Grasso für die Zusammenarbeit mit Kulturzentren, Museen und Archiven verantwortlich sein. Gleichzeitig wird er mit den Markenchefs an zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten arbeiten. Grasso berichtet direkt an Konzernchef Carlos Tavares.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp