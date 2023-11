Stellantis und Samsung planen zweite Gigafabrik

Im Rahmen ihres Joint Ventures Star Plus Energy planen Stellantis und Samsung den Bau einer zweiten Batteriefabrik. Sie soll am Standort der bereits im Bau befindlichen Gigafactory in Kokomo im US-Bundeststaat Indiana entstehen. Das neue Werk nimmt die Produktion voraussichtlich Anfang 2027 mit einer jährlichen Kapazität von 34 Gigawattstunden auf. Das Joint Venture wird dafür umgerechnet mehr als 2,8 Milliarden Euro investieren. Dadurch schaffen sie erneut 400 neue Arbeitsplätze in Kokomo und dem Umland.

Die bereits im Bau befindliche Produktionsstätte soll im ersten Quartal 2025 mit einer jährlichen Produktionskapazität von 33 GWh in Betrieb gehen. Die Gesamtinvestition für beide Anlagen wird mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar – 5,5 Mrd. Euro – betragen, insgesamt werden 2.800 neue Arbeitsplätze entstehen.

Im Rahmen seines Strategieplans „Dare Forward 2030“ will Stellantis bis 2030 einen Absatzmix von ausschließlich batterieelektrischen Pkw in Europa und 50 Prozent bei Personenwagen und Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten erreichen. Nähere Infos unter stellantis.at

