Stellantis-Zentrale 2025 fertig

Die neue Stellantis-Zentrale Deutschland in Rüsselsheim soll bis 2025 fertig sein. Sie entsteht am Opel-Stammsitz in unmittelbarer Nähe zum Werk. Mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe entstehen Büros und Arbeitsstätten für die Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb. Mit dem Bau hat man das internationale Architektenbüro Patriarche beauftragt.

Der Entwurf baut auf der Historie des Stammsitzes von Opel auf. Er greift den Gebäudekomplex K-40 auf, der in Ansätzen erhalten bleiben soll, den aber moderne Bauten ersetzen sollen. Geplant sind grüne Außenräume und viel Tageslicht für die Beschäftigten. Im Süden des Areals ist ein Park geplant. Er soll auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Über die weitere Flächenentwicklung sprechen Konzern und Stadt noch in den nächsten Monaten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp