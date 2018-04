Sternencamper auf Zeit – X-Klasse Camp Vermietung

Pickups bedienen in Österreich einen kleinen aber stetig wachsenden Nischenmarkt. Waren diese Fahrzeuge zu Beginn reine Lastesel ohne jeglichen Komfort, so bieten sie mittlerweile (fast) alles, was man auch in PKW’s oder SUVs findet. Zusätzlich hat man aber den Vorteil einer großen Ladefläche die beim Einkauf im Baumarkt ihre Stärken ausspielt.

Der Pickup als Camper

In den USA gibt es diesen Trend schon länger. Hierbei wird auf der Ladefläche einfach eine Wohnkabine fixiert. Dabei hat man den Vorteil, dass man auch da campen kann, wo ein gewöhnliches Wohnmobil nicht mehr fahren könnte. Auch das Rangieren mit einem Wohnwagen entfällt. Ist die Campingsaison vorbei, so wird der Aufsatz wieder demontiert. Allerdings ist das Angebot an Herstellern für so eine Wohnkabine noch gering. Gerade eine Handvoll Hersteller bietet so etwas an. Gut beraten ist man also, wenn man sich vor dem Kauf erst einmal das Objekt der Begierde ausleiht.

Ideal für den Urlaub in Skandinavien

Da kann Andre Hoffmann helfen. Er betreibt seit 2016 in Legden im westlichen Münsterland, wenige Kilometer von der Grenze zu den Niederlanden entfernt, eine Reisemobil-Vermietung. Seine Mieter und Kunden reisen in ihrem Urlaub oft nach Skandinavien. Dort ist ein allradgetriebenes Reisemobil die ideale Basis für entspannte Ferien. Aus diesem Grund, und „aus voller Überzeugung und Interesse an der neuen X-Klasse“, so Hoffmann, hat er sein Vermietangebot für die Saison 2018 um eine Mercedes-Benz X-Klasse mit Nordstar-Wohnkabine erweitert. Es ist ein X-250d in der Progressive Ausstattung. Allrad und Automatik sind hier dabei. Auf der Ladefläche befindet sich die Nordstar-Wohnkabine Eco 200 A. Damit schließt er eine Lücke im Angebot der Reisemobilvermieter.

Die Ausstattung in der Wohnkabine ist umfangreich

Der Küchenblock verfügt über einen zweiflammigem Gaskocher, eine Spüle, einen 90 Liter Kühlschrank sowie 60 Liter Frischwasser. Draußen gibt es eine Dusche sowie einen 230V Anschluss. Damit man nach dem Duschen oder in der Nacht nicht frieren muss, gibt es eine Truma E2400 Gas-Umluftheizung. An der Eingangstür gibt es ein Fliegengitter damit man ungestört am Esstisch essen kann. Außerdem wird man im Alkovenbett mit einer Liegefläche von 1,6 mal 2,0 Meter nicht von Gelsen zerstochen.

Das Zubehör ist im Mietpreis inklusive

Die Kombination Mercedes / Nordstar ist zu einem Tagespreis ab 129 Euro, inklusive 300 Freikilometer am Tag, zu haben. Im Mietpreis enthalten ist das notwendige Zubehör wie Campingtisch, Stühle, Geschirr, Besteck und Töpfe. Weitere Infos: www.xklasse-camp-vermietung.de.