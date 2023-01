Subaru BRZ feiert Österreich-Comeback

Der Subaru BRZ als einer der letzten seiner Gattung feiert sein Österreich-Comeback. Ein Sportcoupé, das den Fokus auf den Fahrspaß legt. Jetzt feiert der Subaru BRZ im Modelljahr 2023 ein einmaliges Comeback im österreichischen Markt.

Als „Final Edition“ ist der Subaru BRZ per 24. Jänner bei allen Subaru Partnern bestellbar. Die Final Edition des BRZ verfügt über einen 2,4-Liter-Boxer-Benzinmotor. Seine Leistung liegt bei 172 kW/234 PS bei 7.000 U/min. Ein Drehmoment von 250 Nm steht bei 3.700 U/min zur Verfügung. Der BRZ sticht in der Subaru-Modellpalette heraus. Er verfügt – dem sportlichen Charakter entsprechend – über einen Hinterradantrieb. Die Kraft des Vierzylinder-Boxermotors überträgt ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe. Auch in seiner zweiten Modellgeneration ist er darauf ausgelegt, ein packendes Fahrerlebnis zu bieten. Dafür bringt er auch alle anderen Voraussetzungen mit. Einen tiefen Schwerpunkt, wenig Gewicht, eine reaktionsschnelle Lenkung und ein konsequent fahrerorientiertes Cockpit.

Österreich-Comeback feiert der Subaru BRZ in der „Final Edition“

Die österreich-exklusive Final Edition zeichnet sich durch die streng limitierte Auflage von 30 Stück aus. Und die Fahrzeuge sind mit besonderen Designelementen versehen. Ein Feinmetallguss-Badge mit fortlaufender Nummerierung von eins bis 30 ziert die Mittelkonsole. Der „Final Edition“-Schriftzug ist auch am Lenkrad angebracht. Außen markiert ein dynamisch gestaltetes Seitendekor die Final Edition des Subaru BRZ. In Österreich ist der Subaru BRZ ausschließlich mit manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe in der Subaru-typischen exklusiven Außenfarbe WR Blue Pearl und mit 18-Zoll-Leichtmetalfelgen in der Farbe Dark Grey Metallic zu haben.

Umfangreiche Ausstattung

Ausstattungstechnisch lässt der Subaru BRZ keine Wünsche offen. Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung, automatisch einklappbare und beheizbare Außenspiegel und beheizbare Vordersitze sorgen für Komfort. Das Lederlenkrad mit seinen roten Kontrastnähten ergänzt die Ultrasuede Ledersitze in schwarz. Sportlichkeit signalisieren auch die Alu-Pedale.

Ein Infotainment-System mit 8-Zoll-Touchscreen-Display und Android Auto bzw. Apple Car Play serienmäßig besorgen die Konnektivität. Das Audiosystem mit sechs Lautsprechern gibt Musik und Sprache in hoher Qualität wieder. Alle fahrzeugrelevanten Informationen sind auf einem Multifunktionsdisplay dargestellt. Eine Rückfahrkamera, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein Spurwechsel- bzw. Totwinkel- sowie Querverkehrsassistent geben auch sportlich ambitionierten Fahrern ein Mehr an Sicherheit.

Das Sportcoupé ist ab sofort bei allen österreichischen Subaru Partnern bestellbar. Möglich ist eine Bestellung bis längstens 14. März 2023, abhängig von der Verfügbarkeit. Der Subaru BRZ Final Edition ist in der Blue Pearl Lackierung um 44.990 Euro erhältlich.

