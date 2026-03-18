Subaru E-Outback – Elektrischer Neustart einer Ikone

Subaru E-Outback – Elektrischer Neustart einer Ikone – Mit dem neuen Modell schlägt Subaru ein neues Kapitel in der Geschichte seines wohl prägendsten Modells auf. Der traditionsreiche Crossover, der seit den 1990er-Jahren als Synonym für robuste Alltagstauglichkeit gilt, wird erstmals konsequent elektrifiziert – und das mit einem Anspruch, der deutlich über eine bloße Modellvariation hinausgeht. Subaru spricht selbstbewusst von einer eigenständig entwickelten und produzierten Elektroplattform, die den Markenkern in die Zukunft überführt.

Der E-Outback basiert auf der weiterentwickelten e-Subaru Global Platform und kombiniert klassische Markenwerte wie Allradkompetenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit mit moderner Elektromobilität. Anders als frühere Elektroprojekte der Marke, die stark in Kooperation mit Toyota entstanden sind, positioniert Subaru den E-Outback als stärker eigenständig entwickeltes Fahrzeug mit klarer Markenidentität.

Zentral bleibt dabei der legendäre Symmetrical All-Wheel Drive – nun vollelektrisch umgesetzt. Zwei Elektromotoren liefern gemeinsam rund 280 kW/375 PS und sorgen für eine beeindruckende Beschleunigung von etwa 0 auf 100 km/h in rund 4,4 Sekunden.

Damit wird der E-Outback zum bislang leistungsstärksten Serien-Subaru und bleibt dennoch ein vielseitiger Allrounder.

Reichweite & Alltagstauglichkeit

Mit einer Batteriekapazität von rund 74,7 kWh erreicht der E-Outback eine Reichweite von über 450 Kilometern nach WLTP. Das positioniert ihn klar im Segment der alltagstauglichen Elektro-SUVs, ohne seine Offroad-Fähigkeiten zu vernachlässigen.

Typisch Subaru: Die Geländetauglichkeit bleibt erhalten. 210 Millimeter Bodenfreiheit, das bekannte X-Mode-Fahrprogramm sowie eine Anhängelast von bis zu 1,5 Tonnen unterstreichen den Anspruch, auch abseits befestigter Straßen zu überzeugen.

Mehr Raum & Technik

Optisch und konzeptionell bleibt der E-Outback dem Crossover-Kombi treu, wächst jedoch in Länge und Innenraum. Das Resultat ist ein großzügiges Platzangebot mit viel Stauraum – genug für Familien, Outdoor-Abenteuer oder lange Reisen.

Im Innenraum setzt Subaru auf moderne Technik: Ein großes 14-Zoll-Infotainment-Display, digitale Instrumente und neue Assistenzsysteme sorgen für zeitgemäßen Komfort.

Zugleich bleibt die Bedienung funktional – ein Markenzeichen, das besonders bei Outdoor-orientierten Kunden geschätzt wird.

Strategische & Bedeutung – Der E-Outback ist mehr als nur ein neues Modell – er markiert die strategische Neuausrichtung der Marke in Europa. Klassische Verbrenner-Outbacks werden hier zunehmend ersetzt, während Subaru sein Portfolio konsequent elektrifiziert.

Mit seiner Mischung aus hoher Leistung, echter Geländetauglichkeit und praxisorientiertem Design positioniert sich der E-Outback als eigenständige Alternative zu klassischen Elektro-SUVs, die häufig stärker auf Straße als auf Abenteuer ausgelegt sind.

Datencheck: Subaru E-Outback