Subaru feiert 50 Jahre Allradantrieb

Subaru ist Synonym für Allradantrieb und feiert gerade 50 Jahre Allradantrieb. Seit ziemlich genau 50 Jahren baut der japanische Hersteller auf den Antrieb über alle vier Räder. Subaru erkannte früh die vielen Vorteile dieser Antriebsart.

Den Grundstein für die weltweite Vorreiterrolle in Sachen Allrad-PKW legte der Subaru Leone 4WD Station Wagon (Foto oben) als erster Serien-PKW Japans mit Allrad-Antrieb. Bisher nur den Geländewagen vorbehalten, machte er als erster PKW diese Technologie massentauglich. Die Einführung des Leone im September 1972 fungierte gleichzeitig als Startschuss für den Einsatz der 4WD-Technologie bei allen Autos.

Subaru – 50 Jahre und 21 Mio. Autos mit Allradantrieb

50 Jahre später, blickt Subaru mit Stolz auf die beeindruckende Zahl von 21 Millionen produzierten Allrad-Fahrzeugen zurück. Allrad-Modelle machen darüber hinaus inzwischen 98% der weltweiten Verkäufe aus. Alle in Österreich erhältlichen Modelle bauen dabei auf den Symmetrical All-Wheel-Drive. Bei diesem Subaru-eigenen Konzept ist der Allradantrieb mit einem flach und kompakt bauenden Boxermotor kombiniert. Dadurch ergibt sich eine nahezu symmetrische Anordnung aller wichtigen Antriebskomponenten – vom Motor über Getriebe und Achsantrieb bis zum hinteren Differenzial. Als Resultat erzielt Subaru eine nahezu ideale Gewichtsverteilung und einen niedrigen Schwerpunkt. Diese Eigenschaften sorgen für hohe Stabilität und Traktion. Und für ein hervorragendes Fahrverhalten und eine besondere Fahrdynamik.

„Als eine der Kerntechnologien für Sicherheit und Fahrspaß, hat Subaru das Allradsystem über ein halbes Jahrhundert hinweg kontinuierlich weiterentwickelt“, so Tomomi Nakamura, Präsident und CEO der Subaru Corporation. „Mit Blick auf das Zeitalter der Elektrifizierung verfeinern wir unsere seit langem kultivierten Allradfähigkeiten weiter. Um den Subaru-Unterschied in Bezug auf Stabilität, Fahrdynamik und Handling unverändert herauszustellen.“

Subaru – Allradantrieb und E-Mobilität

Dass Subaru auch zukünftig auf Allradantrieb als eine Kernkompetenz setzt, machen die neuesten Modelle deutlich. Mit dem e-BOXER erfolgte der erste Schritt in die Elektrifizierung. Ein Elektromotor unterstützt dabei den Boxer-Benzinmotor. Er sorgt so für eine bessere Performance und präzisere Ansteuerung des Allradantriebs. Speziell spürbar beim Allrad-Assistenten X-MODE, der inzwischen serienmäßig in der Subaru-Modellpalette verbaut ist.

Als nächster Schritt erfolgt die Vollelektrifizierung. Hier steht der Subaru Solterra bereits in den Startlöchern. Er verfügt dank seiner e-Axle Motoren über einen vollwertigen Allradantrieb, der die Anforderungen auf und abseits befestigter Straßen nicht nur erfüllt, sondern die Leistungsfähigkeit des S-AWD auf ein neues Niveau hebt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp