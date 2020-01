Subaru – Forester e-Boxer mit Auszeichnung

Nach dem hervorragenden Abschneiden des neuen Subaru Forester e-Boxer im European New Car Assessment Programme 2019, heimst Subaru eine weitere Auszeichnung ein. Die fünfte Generation des SUV-Klassikers wurde vom Testinstitut zum „Best in Class Small Off-Road/MPV“ auserkoren. Diese Auszeichnung wird vom Euro NCAP für die Fahrzeuge mit den höchsten Sicherheitsbewertungen in ihrer jeweiligen Klasse vergeben.

Der runderneuerte Subaru Forester, in fünfter Generation erstmals als e-Boxer, sticht durch seine Fünf-Sterne-Bewertung in allen vier Kategorien (Insassenschutz Erwachsene, Insassenschutz Kinder, Schutz verletzlicher Verkehrsteilnehmer, Sicherheitssysteme) hervor. Unterstrichen wird dies durch die höchste, jemals in seiner Klasse vergebene Bewertung im Test für Insassenschutz für Kinder. Grund für die herausragenden Bewertungen ist die Subaru Global Platform (SGP). Die neue Plattform erhöht die Steifigkeit der Karossiere maßgeblich und ermöglicht eine deutlich höhere Absorption von Aufprallenergie. Zusammen mit dieser Karosseriestruktur sorgen zahlreiche weitere Sicherheitsfeatures und Assistenzsysteme für höchste Sicherheit im Forester.

Mit der „Best in Class“ Auszeichnung knüpft der Forester in Europa an die weltweit erzielten Erfolge an. In Japan wurde der Forester im Testzyklus 2018/2019 mit fünf Sternen und dem „Grand Prix“ Award des JNCAP ausgezeichnet, das vom MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) zusammen mit NASVA (National Agency for Automotive Safety and Victim’s Aid) durchgeführt wird. Der Grand Prix Award ist gleichbedeutend mit der höchsten, jemals vergebenen Punktezahl für Crash-Sicherheit (96,5 von 100). Damit folgt der Forester dem Subaru XV, der diese Auszeichnung bereits im JNCAP Testzyklus 2016/2017 für sich verbuchen konnte.

