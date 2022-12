Subaru Forester Sondermodell „Black Edition“

Im Modelljahr 2023 wartet der Forester mit dem Sondermodell „Black Edition“ auf. Die Black Edition des Forester verfügt über besondere Designelemente in schwarz, die dem SUV-Klassiker von Subaru einen edlen, zeitlosen Look verleihen. Dachreling und Dachantenne, Fensterrahmen und Säulenverkleidungen sowie die Verkleidung der Außenspiegel und der Nebelscheinwerfer sind schwarz. Auch der Unterfahrschutz vorne und hinten, der Kühlergrill und die Schriftzüge am Heck ziert eine schwarze Lackierung. 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Dark Metallic runden den einzigartigen Look des Subaru Forester in der Black Edition ab.

Subaru e-Boxer

Aber nicht nur das Äußere des neuen Subaru Forester Black Edition kann sich sehen lassen. Auch die inneren Werte überzeugen. Als Antrieb fungiert der Subaru e-Boxer. Den Zweiliter-Boxer-Benzinmotor unterstützt ein 12,3 kW starker Elektromotor. Der Symmetrical All-Wheel-Drive profitiert im Gelände von spontan verfügbarem Drehmoment. Und der Boxer-Benzinmotor wird bei mittleren Geschwindigkeiten vom Elektromotor unterstützt. Bei geringer Geschwindigkeit und entsprechender Batterieladung, lassen sich sogar kurze Strecken von bis zu ca. 1,5 km rein elektrisch zurücklegen. Ideal beim Anfahren im Stadtverkehr oder bei der Parkplatzsuche.

Dank des symmetrischen Antriebsstranges ist die Gewichtsverteilung ohnehin schon optimiert. Nun kommt eine noch bessere Balance dank der Platzierung der Batterie im Fahrzeugheck hinzu. Die Folge: optimale Straßenlage und in Kombination mit dem niedrigen Schwerpunkt, den der Boxer-Benzinmotor erlaubt, ein für ein SUV beeindruckendes Fahrverhalten.

Als Ausstattungs-Highlights bietet das Sondermodell Subaru Forester „Black Edition“ Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung, ein elektrisches Glasschiebedach, ein beheizbares Lederlenkrad sowie beheizbare Ledersitze vorne und hinten. Der Fahrersitz verfügt außerdem über eine 8-fache elektrische Verstellung mit Memory-Funktion, auch der Beifahrersitz ist elektrisch verstellbar.

In Sachen Sicherheit punktet auch die Black Edition des Forester mit dem bekannten und bewährten EyeSight Fahrerassistenzsystem. Das Driver Monitoring System warnt den Fahrer bei Ablenkung oder Übermüdung. Der Off-Road-Assistent X-Mode arbeitet zweistufig und hilft bei herausfordernden Fahrsituationen Off-Road oder bei schwierigen Fahrbedingungen. Mittels SI-Drive kann der Fahrer zwischen unterschiedlichen Fahrmodi wählen. Der Subaru Forester ist ab sofort bei allen österreichischen Subaru-Partnern zum Preis von 52.490,- Euro in den Außenfarben Crystal Black Silica und Cascade Green Silica bestellbar.

Preise

Forester 2.0i

e-BOXER Pure Forester 2.0i

e-BOXER Style Xtra Forester 2.0i

e-BOXER Premium Forester 2.0i

e-BOXER Sport Edition Forester 2.0i

e-BOXER Black Edition Preis inkl. NoVA & Mwst. 43.290,- 46.990,- 50.990,- 49.990,- 52.490,-

NovA-Satz 17% Metallic- & Pearl-Lackierung € 801,-

