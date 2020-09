Subaru – Forester wird Sportlich

Ab Oktober erweitert Subaru mit der Forester Sport Edition das Line-Up des e-Boxer.

Entwickelt für sportbegeisterte und Outdoor-affine Menschen, besticht der Forester in der Sport Edition durch optische Highlights und praktikable Features. So wurden zahlreiche orangefarbene Akzente an der Karosserie gesetzt. Im Inneren werten orange Designelemente und Ziernähte das Ambiente der Sport Edition auf. Zusätzlich sind die Sitzbezüge aus wasserabweisendem Stoff, ideal für Menschen, die Ihre Freizeit auch bei widriger Witterung draußen verbringen oder auch einmal abseits befestigter Wege unterwegs sind. Für weitere Sicherheit sorgen rutschfeste Pedale.

Ergänzend zu den Farbakzenten besticht die Sport Edition mit seinen 18-Zoll-Felgen in der Farbe Dark Metallic. Die dunklen Felgen führen dabei die Farbwahl des schwarzen Kühlergrills und diverser weiterer, schwarzer Anbauteile perfekt fort. Wenn der Ausflug einmal länger dauert, sorgt eine zusätzliche LED-Beleuchtung bei geöffneter Heckklappe für genug Licht, um die Ausrüstung problemlos im großzügigen Kofferraum zu verstauen.

Beim Gesamtpaket baut auch die Forester Sport Edition auf die bisherigen Vorzüge des Forester e-Boxer sowie auf die bewährte Kombination aus permanentem Allradantrieb S-AWD und Zweiliter-Boxerbenzinmotor.

