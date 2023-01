Subaru – Impreza im Sportdress

Subaru hat auf dem Autosalon in Tokio den Impreza im Sportdress präsentiert. Mit sportlichen Anbauteilen unter dem STI-Label. Die sechste Modellgeneration der Baureihe hatte vor wenigen Wochen ihre Weltpremiere auf der Los Angeles Auto Show. Die neue Plattform erhöht die Karosseriesteifigkeit. Der markentypische Allradantrieb Symmetrical AWD ist modifiziert. Zudem kommt eine elektronische Servolenkung an Bord des Impreza. Es gibt ein neues Multimediasystem mit 11,6-Zoll-Bildschirm. Und die Klimaautomatik erkennt Insassen, sie passt den Luftstrom entsprechend an. Das Sicherheitssystem Eyesight führt noch mehr Fahrassistenten zusammen.

Neben dem STI-Optikpaket für den Impreza im Sportdress hat Subaru in Tokio die beiden Konzeptfahrzeuge Crosstrek Boost Gear Concept und Rex Boost Gear Concept präsentiert, die für einen aktiven Lebensstil in der Natur stehen. (aum)

