Subaru kündigt drei neue Modelle an

Subaru Kündigt drei neue Modelle an. Sie wirken zwar auf die eine oder andere Weise vertraut, bedeuten für die Marke aber große Sprünge. Das gilt nicht zuletzt für die Leistung. Alle drei Fahrzeuge stehen auf einer weiterentwickelten Elektroplattform, die sich der Allradspezialist mit Technikpartner Toyota teilt.

Da ist zunächst der neue und batteriebetriebene Outback: In anderen Ländern wird er Trailseeker heißen, in Europa passenderweise E-Outback. Das neue Modell bleibt der bisherigen Designlinie treu, ist aber bei 10,5 Zentimetern mehr Radstand – 2,85 Meter – drei Zentimeter kürzer, zudem niedriger und etwas schmaler. Die 74,7 kWh große Batterie soll einen Aktionsradius von über 450 Kilometern ermöglichen. Vor allem aber stößt der Crossover-Kombi in neue Leistungsdimensionen vor. Mit 280 kW/375 PS übertrifft er das aktuelle Modell mit 2,5-Liter-Boxermotor um mehr als das Doppelte. Für den Standardsprint von 0 auf 100 km/h nennt Subaru eine Zeit von 4,4 Sekunden.

Die beiden Elektromotoren sorgen für permanenten Allradantrieb und die Software passt die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse optimal an die jeweilige Fahrsituation an. Nur bei der Anhängelast muss sich das neue dem alten Modell beugen: Aus zwei werden 1,5 Tonnen. Der E-Outback soll zunächst im zweiten Quartal nächstens Jahres in der Schweiz eingeführt werden. Auffällig ist das neue Markengesicht mit „sechsäugigen“ Scheinwerfern.

Ebenfalls neu und ab dem ersten Quartal in Europa verfügbar ist der Uncharted. Mit ihm führt Subaru eine neue Baureihe ein, die Kenner schnell als Toyota C-HR respektive neuen C-HR+ erkennen. Beide Unternehmen pflegen schon seit einigen Jahren eine engere Zusammenarbeit – auf die der für Europa zuständige PR- und Marketingchef David Dello Stritto bei der heutigen Präsentation der Modelle allerdings mit keiner Silbe einging.

Der Subaru Uncharted kommt mit ebenfalls 1,5 Tonnen Anhängelast und in drei Ausführungen zum Kunden. Als Dual Motor liefert er 252 kW/338 PS, sprintet in fünf Sekunden auf Tempo 100 und kommt rund 470 Kilometer weit. Als Long Range mit einem Motor schafft der neue Subaru bis zu 585 Kilometer am Stück und als Einstiegsmodell mit kleinerer Batterie etwa 445 Kilometer. Bleibt nur noch der Name zu klären: uncharted bedeutet im Englischen „unkartiert“ oder sinngemäß „unerforscht“.

Drittes „neues“ Modell ist der umfangreich überarbeitete Solterra, der ebenfalls die künftige Marken-DNA an der Front trägt. Auch er macht einen großen Leistungssprung von über 100 Prozent auf 252 kW/338 PS. Die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h verkürzt sich um fast zwei Sekunden auf 5,1 Sekunden. Die größere Batterie erhöht den Aktionsradius auf über 500 Kilometer, und auch die Anhängelast steigt: von 750 auf 1500 Kilogramm. Der Innenraum mit auf 14 Zoll angewachsenem Infotainment Display präsentiert sich ebenfalls aufgefrischt. Der neue Modelljahrgang ist ab Ende des Jahres verfügbar. hak/aum