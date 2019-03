Subaru Levorg – Update in Genf

Subaru präsentiert in Genf ein Update des Levorg. Die Motorhaube ist zugunsten des neuen 2.0-Liter-Boxermotors geglättet, die Lufthutze entfernt. Der Saugmotor leistet 150 PS und verfügt ab 4.200 U/min über 198 Newtonmeter Drehmoment. Er erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Das Fahrwerk ist überarbeitet, das Infotainmentsystem „Gen 3.1“ serienmäßig.

Mit an Bord ist ein überarbeitetes Eyesight-Fahrerassistenzsystem. Dessen Notbremsassistent erkennt jetzt Fußgänger und Fahrradfahrer zuverlässiger. Ebenfalls an Bord sind unter anderem: Zweizonen-Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelanlage mit Lenkradbedienung. Außerdem Schaltwippen am Lenkrad, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel. Die Produktion des Mittelklassekombis läuft im Mai an, im Sommer kommen die ersten Fahrzeuge zu den Händlern.

