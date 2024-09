Subaru macht den Solterra attraktiver

Mit dem Modelljahr 2024 führt Subaru außerdem einige Neuerungen im Vergleich zum vorigen Modell ein. Sofort ins Auge fällt das neue Lenkraddesign: Die ovale Form verbessert nicht nur die Sicht auf das Multifunktionsdisplay, sondern verleihen dem Interieur einen sportlicheren Ausdruck.

Einhergehend mit dem neuen Design wurde auch die Lenkradheizung verbessert. Außerdem wurde der Berührungssensor adaptiert, um die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen, wenn der Fahrer die Hände vom Lenkrad nimmt. S-Pedal Drive – vierte und stärkste Rekuperationsstufe – ist nun direkt mittels der Schaltwippen am Lenkrad anwählbar. Damit muss der Fahrer den Blick nicht mehr auf die Mittelkonsole richten, um S-Pedal zu aktivieren. Weiters wurde die Intensität der Rekuperation erhöht, dies bedeutet eine spürbar verstärke Verzögerung / Bremsung in den anwählbaren Rekuperationsstufen.

Charging & Sicherheit

Dank neuem On-Board-Charger ist ab sofort Wechselstromladen AC dreiphasig bis 11kW möglich – anstatt wie bisher einphasig bis 6,7kW. Damit verringert sich die Ladedauer von knapp 10h auf unter 7h. Dank Wärmetauscher und einem optimierten Thermomanagement wird die Ladeleistung bei Gleichstromladen (DC bis 150kW) außerdem bei niedrigen Temperaturen signifikant erhöht.

Auch sicherheitstechnisch wurde der Solterra nochmals aufgewertet: Safety Sense, das im Solterra den aufmerksamen Fahrer in allen Situation unterstützt, wurde um insgesamt neun Funktionen erweitert. Herauszuheben sind davon vor allem der Front-Querverkehrsalarm, der dank den neuen seitlichen Front-Radarsensoren vor allem im Kreuzungsbereich die Kollisionsgefahr verringert.

Trotz dieser Aufwertung des Modells positioniert sich der Subaru Solterra seit 2. September 2024 noch attraktiver am Markt: Die Einsteigsversion „E-xperience“ ist bereits ab € 49.900,- erhältlich, für die quasi vollausgestattete Version “E-xperience+” zahlen Kunden nach der Preisrevision € 53.400,-. Zusätzlich kommen Solterra-Kunden auch noch in den Genuss der E-Mobilitätsförderung, diese ist in den neuen Preisen noch nicht abgezogen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp