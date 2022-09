Subaru Österreich kooperiert mit Motul

Subaru Österreich kooperiert mit dem namhaften französischen Schmierstoffhersteller Motul. Denn Subaru steht für viele Kunden vor allem für Qualität und Langlebigkeit. Für ein langes Fahrzeugleben ist neben dem Produkt selbst die professionelle Pflege und Instandhaltung wichtig.

Subaru Österreich baut daher zukünftig auf die Kompetenz des renommierten Herstellers und kooperiert mit Motul. Im Rahmen dieser Kooperation entstand unter Federführung von Motul die Produktlinie „Subaru by Motul“. Die bietet Qualität und Leistungsfähigkeit zu stimmigen Preisen. Beide Marken sind seit langem eng miteinander verbunden. Bereits während der erfolgreichen Motorsport-Aktivitäten setzte Subaru auf die Expertise von Motul.

Erhältlich als „Subaru by Motul 5W30“ und „Subaru by Motul 0W20“ eignen sich die Schmierstoffe für alle Subaru Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren. Sie erfüllen die spezifischen Anforderungen der Boxermotoren-Palette von Subaru voll und ganz. Vom Hersteller bestätigt. „Subaru by Motul“ bietet dem Kunden ein perfekt auf sein Fahrzeug abgestimmtes Produkt, das auf langjähriger beidseitiger Erfahrung beruht.

