Subaru Österreich und Thule

Subaru Österreich und Thule – Der heimische Automobilimporteur und das schwedische Sport- und Outdoor-Unternehmen Thule gingen kürzlich eine Partnerschaft ein. Die heimischen Subaru-Händlern können ab sofort ein Produktsortiment von ausgewähltem Lifestyle, Transport- und Outdoorzubehör gleich mit dem Fahrzeug anbieten.

Mit der neuen Partnerschaft profitieren Kunden von der Möglichkeit, die getesteten Produkte von Thule unmittelbar beim Kauf des Fahrzeugs mit zu beziehen, oder zu einem späteren Zeitpunkt direkt bei ihrem Subaru Partner nachrüsten zu können.

Das Sortiment reicht von innovativen Dachzelten wie dem Thule Approach, spezifischen E-Auto-Lösungen wie dem Thule Outset – ein Zelt, das zugunsten der Reichweite anstatt am Dach an der Anhängevorrichtung angebracht wird – oder der neuen Hundetransportbox Thule Allax. Selbstverständlich halten die Subaru Partner auch eine umfassende Auswahl an Zubehör bereit, darunter Dachträger sowie Transportlösungen für Fahrräder und andere Freizeitgeräte.