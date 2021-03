Subaru Outback – Mehr Infotainment & Premiumfeeling

Subaru sorgt im Outback für ein Meht an Infotainment und Premiumfeeling. Denn im Outback ist jetzt ein neues Infotainmentsystem Serie. Mit 11,6 Zoll Touchscreen. Außerdem ist Android Auto/Apple Car Play an Bord. Das vertikale Touchscreen-Display hat eine Full-HD Auflösung (1920×1080 Pixel). Und es besticht mit Smartphone-ähnlicher Bedienung. Es zeigt auch wichtige Fahrzeugdaten übersichtlich an. Ergänzt ist das Infotainmentsystem in der Mittelkonsole durch eine Kontrolleinheit im Cockpit.

Nicht nur mehr Infotainment, auch ein neues Premiumfeeling hält im Subaru Outback Einzug. Insgesamt besticht aber das neue Interieur der Modellgeneration sechs des Subaru Outback durch seine Qualitätsanmutung. Haptisch und optisch hochwertige Materialien ergänzen das Außendesign und die Fahreigenschaften bestens. Erstmals ist bei den Sitzbezügen auch Nappa-Leder wählbar.

Trotz aller optischer und haptischer Aufwertung bleibt der Outback ein strapazierfähiger Alltagsbegleiter. Das große Kofferraumvolumen, viele intelligent platzierte Ablagen und ein großzügiges Raumgefühl sorgen für den notwendigen Praxisnutzen.

Die sechste Modellgeneration des Subaru Outback feiert seinen Markstart in Österreich am 20. Mai 2021.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp