Subaru Solterra – Der erste Elektro-Subaru

Ab Mitte 2022 soll mit dem Solterra der erste Elektro-Subaru in den Handel kommen. Ein kompaktes SUV. Es entspringt einer 2019 beschlossenen Kooperation von Subaru und Anteilseigner Toyota bei Elektroautos. Eine Design-Studie, die Subaru Anfang 2020 präsentierte, zeigt sich als SUV-Coupé. Sie nimmt traditionelle Stilelemente wie den sechseckigen Kühlergrill und die eckigen Radhäuser auf.

Der erste Elektro-Subaru – Solterra – bietet für die Kooperationspartner spezifische Schwerpunkte. Toyota ist für das Antriebsmodul verantwortlich. Subaru bringt seine Kompetenz in Sachen Allradantrieb ein. Der Solterra basiert auf der E-Subaru Global Plattform. Sie ist ist flexibel ausgelegt. Damit erlaubt sie Front- sowie Heckantrieb und Allradantrieb. Ein wichtiger Faktor für Subaru.

Batterie-Packs mit einer Kapazität zwischen 50 und 100 kWh sind möglich. Und damit erzielbare Reichweiten zwischen 300 und 600 Kilometern. Antriebsseitig sind zwei E-Motoren an jeder Achse verbaut. In der Basis-Version leistet das Modell dann 160 kW/218 PS. Das Top-Modell 300 kW/408 PS.

Für das Interieur sieht Subaru die neueste Version an Infotainment und Konnektivität vor. Mit großem Touchscreen am Armaturenvorbau. Android Auto, Apple Carplay und kabelloses Smartphone laden sind auch vorgesehen.

Das Wort Solterra setzt sich aus den lateinischen Begriffen „Sol“ und „Terra“ zusammen. So will Subaru seinen Respekt vor der Natur ausdrücken. Und auf die bessere Umweltbilanz eines Elektroantriebs hinweisen. 2030 sollen 40 Prozent aller neuen Subaru mit elektrifiziertem Antrieb vom Band rollen. Ab 2035 sollen keine reinen Verbrenner mehr gebaut werden. Bis zum Jahr 2050 wollen die Japaner die CO 2 -Emissionen in ihrer Wertschöpfungskette um 90 Prozent senken.

