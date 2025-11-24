Subaru Solterra erzielt Euro NCAP Topwertung

Subaru Solterra erzielt Euro NCAP Topwertung – Subaru Europe, eine Tochtergesellschaft der Subaru Corporation, gab kürzlich bekannt, dass der neue Solterra im europäischen Neuwagen-Bewertungsprogramm – Euro NCAP 2025 die maximale Gesamtbewertung von fünf Sternen erreicht hat. Er erzielte in allen vier Bewertungsbereichen – Erwachsene Insassen, Kinder, ungeschützte Verkehrsteilnehmer, Sicherheitsassistenz – Ergebnisse, die über dem erforderlichen Mindestwert lagen.

Im Bewertungsbereich „Erwachsene Insassen” erzielte er hervorragende Ergebnisse und erreichte dank des guten Schutzes aller kritischen Körperbereiche die maximale Punktzahl in den Tests „Heckaufprall”, „Interaktion der Insassen” und „Seitliche mobile Barriere”. Die Tests zeigten, dass der Fahrgastraum beim Frontalaufprall stabil blieb, wobei die Messwerte der Dummys einen guten Schutz der Knie und Oberschenkel sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer bestätigten. Es zeigte sich auch, dass Insassen unterschiedlicher Größe und Sitzposition ein ähnliches Schutzniveau erhalten. Im Falle einer Frontalkollision ist er so konstruiert, dass er die Aufprallenergie so weit als möglich absorbiert. Dadurch werden die Kräfte, die auf beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wirken, reduziert und der Schutz aller Insassen erhöht.

Vordersitze & Kopfstützen

Tests an den Vordersitzen und Kopfstützen zeigten einen guten Schutz vor Schleudertrauma bei einem Heckaufprall, während die Konstruktion der Rücksitze ebenfalls auf einen guten Schutz für die Insassen im Fond hindeutet. Die Kontrolle der Auslenkung bei seitlichen Aufprallen wurde als angemessen bewertet, unterstützt durch die von Subaru entwickelte Maßnahme zur Verringerung der Wechselwirkung zwischen den Insassen. Der zentrale Airbag schnitt in den Bewertungen von Euro NCAP gut ab, wobei die Dummy-Daten einen guten Schutz sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer zeigten. Der Solterra verfügt über ein fortschrittliches eCall-System, das im Falle eines Unfalls die Rettungsdienste benachrichtigt, sowie über ein Nachbremssystem, das hilft, Sekundärkollisionen zu verhindern. Subaru hat außerdem nachgewiesen, dass die Türen und Fenster des Fahrzeugs auch nach dem Untertauchen funktionsfähig bleiben, sodass die Insassen bei Bedarf sicher aussteigen können.

Kindersicherheit & AEB Motorradfahrer

Im Bereich der Bewertung für Kinder hat der neue Solterra die maximale Punktzahl bei der CRS-Einbauprüfung und beim Seitenaufprall erreicht und fast die maximale Punktzahl beim Frontalaufprall mit 6- und 10-jährigen Kindern*2 erzielt. Der Schutz im Frontalaufpralltest wurde für den 6-jährigen Dummy als gut und für den 10-jährigen Dummy als gut oder ausreichend bewertet, was zur starken Gesamtleistung bei Crashtests für Kinder beiträgt. Beim Seitenaufprall waren alle kritischen Körperregionen beider Kinderdummys gut geschützt. Der Beifahrerairbag kann deaktiviert werden, um die sichere Verwendung eines rückwärtsgerichteten Kindersitzes zu ermöglichen. Euro NCAP lobte die klare Information des Fahrers über den Status des Airbags.

Im Bewertungsbereich „Gefährdete Verkehrsteilnehmer“ erreichte er die maximale Punktzahl für AEB-Motorradfahrer und Spurhalteassistent für Motorradfahrer und fast die maximale Punktzahl für AEB-Radfahrer*3 und Türöffnungsassistent für Radfahrer*4. Das autonome Notbremssystem (AEB) reagiert auf gefährdete Verkehrsteilnehmer, darunter Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer. Seine Leistung in Szenarien mit Radfahrern war stark, einschließlich „Dooring“-Situationen, in denen sich eine Fahrzeugtür in den Weg eines Radfahrers öffnet. Das System reagierte außerdem gut auf Motorradfahrer, die sich dem Fahrzeug näherten, bremsten oder entgegenkamen. In Tests zur Fußgängererkennung zeigte das System eine angemessene Leistung. Der Schutz von angefahrenen Fußgängern oder Radfahrern war größtenteils gut oder angemessen. Der Schutz des Beckens war meist gut, während Knie und Schienbein an allen Testorten einen guten Schutz aufwiesen. Die Spurhalteunterstützung für Motorradfahrer funktionierte ebenfalls gut und trug dazu bei, Kollisionen beim Spurwechsel zu verhindern.

Im Bewertungsbereich „Sicherheitsassistenz“ erzielte er die maximale Punktzahl für die Leistung der Spurhalteunterstützung und der Sicherheitsgurt-Erinnerungsfunktion und erreichte fast die maximale Punktzahl in der Bewertung der AEB-Funktion „Car-to-Car“*5. Das autonome Notbremssystem (AEB) zeigte in Tests zur Reaktion auf andere Fahrzeuge eine gute Leistung und trug positiv zur Vermeidung von Kollisionen bei. Das Spurhalteassistenzsystem korrigiert sanft die Fahrtrichtung des Fahrzeugs, wenn es aus der Spur gerät und greift auch in einigen kritischeren Situationen ein. Es ist serienmäßig mit einem Sicherheitsgurt-Erinnerungssystem für die Vorder- und Rücksitze ausgestattet, das in dieser Kategorie die maximale Punktzahl erreichte, sowie mit einem Fahrerüberwachungssystem (d. h. Driver Monitoring System), das den Zustand des Fahrers kontinuierlich überprüft und bei Bedarf Warnungen oder Empfehlungen ausgibt. Dadurch verbessert sich die Leistung und Wirksamkeit von Sicherheitssystemen wie Pre-Collision Braking (PCS), Adaptive Cruise Control (ACC) und Emergency Driving Stop System (EDSS). Die Road Sign Assist (RSA)-Funktion erkennt Verkehrszeichen und zeigt sie auf dem Armaturenbrett an. Außerdem kann der Fahrer den Geschwindigkeitsbegrenzer so einstellen, dass er den vom RSA erkannten Geschwindigkeitsbegrenzungen entspricht.